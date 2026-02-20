Slušaj vest

Lekler je ostvario rezultat od 1:32,992 minuta i vozio je 132 kruga. On je danas jedini nastupao za italijansku ekipu, a sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton gledao je testiranje iz garaže.

Drugi je bio aktuelni šampion vozač Meklarena Lando Noris sa 0,879 sekundi zaostatka, vozio je 47 krugova, a treći vozač Red Bula Maks Verstapen sa 1,117 sekundi zaostatka, a vozio je 65 krugova.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel vozio je 82 kruga, a bio je četvrti sa 1,205 sekundi zaostatka.

Iza njega bili su Pjer Gasli iz Alpina, Oliver Berman iz Hasa, vozač Audija Gabrijel Bortoleto i vozač Mercedesa Kimi Antoneli.

Nova sezona počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

(Beta)