Vozač Ferarija Šarl Lekler bio je najbrži na testiranjima u Bahreinu, poslednjim uoči početka nove sezone u Formuli 1.
FORMULA 1: Lekler najbrži poslednjeg dana predsezonskih testiranja u Bahreinu
Lekler je ostvario rezultat od 1:32,992 minuta i vozio je 132 kruga. On je danas jedini nastupao za italijansku ekipu, a sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton gledao je testiranje iz garaže.
Drugi je bio aktuelni šampion vozač Meklarena Lando Noris sa 0,879 sekundi zaostatka, vozio je 47 krugova, a treći vozač Red Bula Maks Verstapen sa 1,117 sekundi zaostatka, a vozio je 65 krugova.
Vozač Mercedesa Džordž Rasel vozio je 82 kruga, a bio je četvrti sa 1,205 sekundi zaostatka.
Iza njega bili su Pjer Gasli iz Alpina, Oliver Berman iz Hasa, vozač Audija Gabrijel Bortoleto i vozač Mercedesa Kimi Antoneli.
Nova sezona počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.
(Beta)
