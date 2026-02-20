Slušaj vest

Drugo mesto sa samo šest stotinki zaostatka osvojila je mlada Norvežanka Ragne Viklund (25) rezultatom 1:54,15 minuta, koja je tako uvećala zbirku medalja na ovim igrama, nakon srebra na 3.000 metara i bronze na 5.000 metara.

Treće mesto i bronzana medalja pripali su Kanađanki Valeri Maltez, koja je takođe bila relativno blizu najsjajnijih odličja, uz rezultat 1:54,40 minuta. I ona već ima jednu bronzu, ostvarenu u trci na 3.000 metara.

U trci su učestvovale i već ;višestruko "odlikovane" medaljama Femke Kok, Britni Bou, Miho Takagi, ;ali nisu stigle do podijuma, mada su sasvim solidno završile trku, ostvarivši plasman od četvrtog do šestog mesta.

Dvostruko zlatna Italijanka Frančeska Lolobriđida stigla je u cilj kao 13. ali to za nju nije razočaravajući rezultat jer distanca nije među onima na kojima postiže najbolje rezultate.

