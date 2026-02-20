Slušaj vest

Muška hokejaška reprezentacija Kanade plasirala se u finale Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini, pošto je večeras pobedila Finsku u polufinalu 3:2 (0:1, 1:1, 2:0).

Strelci za Kanadu bili su Sem Rajnhart, Ši Teodor i Nejtan Makinon.

Golove za Finsku postigli su Miko Rantanen i Erik Haula.

Aktuelni nosilac zlata Finska imala je prednost od 2:0. Suomi je poveo na isteku 17. minuta golom Rantanena sa igračem više. A na 2:0 povisio je Haula posle tri i po minuta u drugoj trećini i to sa igračem manje.

Uspela je Kanada da postigne gol do kraja druge deonice. Strelac je bio Rajnhart u 35. minutu. Na 2:2 izjednačio je Tiodor na polovini treće trećine. A onda potpuni spektakl. Mekinon postiže gol 36 sekundi do kraja za veliki preokret i plasman u finale.

Kanada će u finalu igrati protiv boljeg iz duela SAD - Slovačka.

Najtrofejnija reprezentacija na svetu uspela je da se domogne prvog olimpijskog finala posle 12 godina i imaće priliku da se domogne jubilarnog 10. olimpijskog zlata.