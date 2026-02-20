Slušaj vest

Van je pobedio rezultatom od 132,60 bodova.

Švajcarac Noe Rot osvojio je srebro rezultatom 131,58 bodova.

Bronzanu medalju osvojio je Tjanma Li iz Kine sa 123,93 bodova.

Skijaški akrobatski skokovi (aerials) su disciplina slobodnog skijanja u kojoj takmčari izvode skokove sa skakaonog mosta uz salto i rotacije u vazduhu.

Sudije ocenjuju težinu skoka, tehniku u vazduhu i doskok.

