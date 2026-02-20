Kineski takmičar Šindi Van osvojio je zlatnu medalju u skijaškim akrobatskim skokovima na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.
Ostali sportovi
ZOI 2026: Van osvojio zlato u skijaškim akrobatskim skokovima
Slušaj vest
Van je pobedio rezultatom od 132,60 bodova.
Švajcarac Noe Rot osvojio je srebro rezultatom 131,58 bodova.
Bronzanu medalju osvojio je Tjanma Li iz Kine sa 123,93 bodova.
Skijaški akrobatski skokovi (aerials) su disciplina slobodnog skijanja u kojoj takmčari izvode skokove sa skakaonog mosta uz salto i rotacije u vazduhu.
Sudije ocenjuju težinu skoka, tehniku u vazduhu i doskok.
(Beta)
Reaguj
Komentariši