Na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama nagledali smo se užasnih scena.

Povreda Lindzi Von ostavila je planetu u neverici, ali daleko od toga da je ona jedina prošla loše. Čak naprotiv! Na veliku žalost svih, gledali smo više jezivih situacija opasnih po život, nego sportskih stvari, a na brzom klizanju, tokom trke dama na 1.500 metara, videli smo možda i najgoru situaciju od svih.

Poljska klizačica Kamila Selijer dobila je udarac klizaljkom u lice tokom trke, a potom je krvave glave pala i udarila o zaštitni zid. Snimak je zaista uznemirujuć, a nesrećnoj Poljakinji momentalno je ukazana pomoć.

Horor povreda Kamile Selijer na Zimskim olimpijskim igrama Foto: Claudio Furlan / Zuma Press / Profimedia, Jumeau Alexis/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lekarska ekipa utrčala je kako bi zaustavila krvarenje, a pukom srećom Kamila nije dobila udarac u oko jer bi joj, sasvim sigurno, ono stradalo. I ovako je prošla katastrofalno, a njeno stanje biće poznato posle dodatnih pregleda.

Evo i snimka ove situacije uz napomenu da je veoma uznemirujuć i da nije za one sa slabim stomakom!

