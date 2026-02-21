Slušaj vest

Poljska Klizačica Kamila Selijer na nosilima je izneta iz dvorane, pošto ju je protivnica klizaljkom udarila u lice.

Amerikanka Kristen Santos-Grisvold nepropisno je pretekla rivake, nakon čega je usledio horor na stazi. Osvajačica 14 olimpijskih medalja, slavna Italijanka Ariana Fontana i Poljakinja Selijer izgubile su ravnotežu i pale, a nesrećna Kamila licem je udarila u oštricu klizaljke američke takmičarke.

1/10 Vidi galeriju Horor povreda Kamile Selijer na Zimskim olimpijskim igrama Foto: Claudio Furlan / Zuma Press / Profimedia, Jumeau Alexis/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trka je odmah prekinuta, kako bi lekarski tim ukazao pomoć nesrećnoj Poljakinji koja je ležala u lokvi krvi.

Zaradila je ozbiljnu rasekotinu pored levog oka, rana joj je odmah u dvorani zašivena i nakon toga je prebačena u bolnicu na detaljne preglede. Sumnja se da je zadobila i prelom kosti lica.

Malo je falilo da Kamila ostane bez oka! Najverovatnije su je spasle zaštitne naočare koje je nosilila, pošto je oštrica klizaljke udarila centimetar ispod levog oka.