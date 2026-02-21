Jedan član posade iznet je na nosilima i hitno prebačen u bolnicu.
NOVA DRAMA NA ZIMSKIM OLIMPIJSKIM IGRAMA - ISPLIVAO JEZIV SNIMAK! Bob se prevrnuo pri brzini od 117 km/h - "leteo" po ledenoj stazi, nije mogao da se zaustavi!
Još jedna užasna scena viđena je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.
Nakon stravične nesreće koju je doživela poljska klizačica Kamila Selijer, težak pad doživeo je austrijski bob četverac.
Austrijska bob posada doživela jezivu nesreću na ZOI Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia
Austrijska posada u sastavu - Jakob Mandlbauer, Daijen Nikols-Bardi, Sebastian Miterer i Daniel Bertšler doživeli jezivu nesreću tokom trke.
Pri brzini od 117 kilometara na sat njihov bob se prevrnuo u krivini i u punoj brzini nastavio da klizi niz stazu. Zaustavio se u poslednjoj krivini pred sam cilj.
Tri člana posade odmah su izašla iz boba, dok je nesrećni Jakob Mandlbauer na nosilima iznet sa staze i hitno prebačen u bolnicu. Još uvek nema informacija o njegovom zdravstvenom stanju.
