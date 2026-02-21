Slušaj vest

Još jedna užasna scena viđena je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Nakon stravične nesreće koju je doživela poljska klizačica Kamila Selijer, težak pad doživeo je austrijski bob četverac.

Austrijska bob posada doživela jezivu nesreću na ZOI

Austrijska posada u sastavu - Jakob Mandlbauer, Daijen Nikols-Bardi, Sebastian Miterer i Daniel Bertšler doživeli jezivu nesreću tokom trke.

Pri brzini od 117 kilometara na sat njihov bob se prevrnuo u krivini i u punoj brzini nastavio da klizi niz stazu. Zaustavio se u poslednjoj krivini pred sam cilj.

Tri člana posade odmah su izašla iz boba, dok je nesrećni Jakob Mandlbauer na nosilima iznet sa staze i hitno prebačen u bolnicu. Još uvek nema informacija o njegovom zdravstvenom stanju.