Kao drugi u cilj je ušao potpuni autsajder Danac Viktor Torup (8:00,52 minuta), a treće mesto i bronzana medalja pripali su Italijanu Andrei Đovaniniju (8:04,42). Četvrti je bio mladi Amerikanac Džordan Štolc, Svings je stigao tek deveti.

Trku je obeležila taktička borba u kojoj je 14 od ukupno 16 takmičara klizalo u veoma sporom ritmu dozvolivši prvoplasiranoj dvojici da se odvoje, očekujući da će "izgoreti" pre cilja.

To se međutim nije dogodilo, Torup i Bergsma su se menjali u vođstvu, omogućavajući jedan drugom finu zavetrinu i brzinu koja je bila dovoljna za trijumf. Razlika je bila tolika da je novi šampion dozvolio sebi luksuz da u poslednjem krugu maše publici i šalje poljupce kolegama iz holandske reprezentacije.

Bergsma je ovom pobedom postao najstariji nosilac zlata na zimskim Olimpijadama, a na ovoj koja je u toku je već osvojio i bronzanu medalju na 10.000 metara.

U trci koja se odvija na velikom ovalnom klizalištu (400 metara) u ukupno 16 krugova (6.400 metara) pobednik je onaj koji prikupi najviše poena u zbiru, a poeni se dodeljuju nakon četvrtog, osmog, 12. i poslednjeg 16. kruga.

Ali, imajući u vidu da se na samom kraju deli mnogo više poena nego što se može prikupiti tokom trke, prva tri mesta zapravo pripadaju onima koji prvi uđu u cilj, a poeni prikupljeni tokom trke mogu pomoći samo u borbi za niže pozicije.

Iako na prvi pogled izgleda da veliku prednost u ovoj trci imaju dugoprugaši, oni koji su specijalizovani za trke na 5.000 i 10.000 metara, situacija je prilično drugačija, jer su po pravilu pobednici oni takmičari i takmičarke koji posle nekoliko kilometara trke osrednjim tempom imaju najviše snage za sprint u finišu, obično u poslednja dva kruga.

(Beta)