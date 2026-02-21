Slušaj vest

Ženski rukometni klub Crvena zvezda izdao je hitno saopštenje zbog krađe navijačkih rekvizita iz prostorija kluba.

Saopštenje Zvezde prenosimo u celosti:

- Ženski rukometni klub Crvena Zvezda sa žaljenjem obaveštava javnost da su iz prostorija kluba ukradeni navijački rekviziti koje smo obezbedili sa željom da naš podmladak i roditelji igrača imaju priliku da bodre svoje rukometašice i da se na utakmicama stvori lepša i podsticajnija atmosfera.

Imajući u vidu da navijači Crvena Zvezde retko dolaze na utakmice ženskog rukometa, osetili smo potrebu da dodatno podignemo atmosferu na tribinama. Iz tog razloga klub je kupio nekoliko bubnjeva, megafon, šalove i male barjake, kako bi deca i mladi koji dolaze na utakmice mogli organizovano i sportski da bodre svoje rukometašice.

Međutim, pre nekoliko dana konstatovano je da su prostorije kluba obijene i da nedostaju bubnjevi. Kakva god da je bila pobuda počinilaca, smatramo da ovakav čin nije u duhu sporta, fer-pleja i vrednosti koje želimo da prenesemo mladima. Deca koja sa tribina bodre svoje sportistkinje treba da se uče zajedništvu, podršci, pozitivnom navijanju i poštovanju, a ne da budu svedoci ovakvih postupaka.

Nije nam jasno kome bi ovakvi rekviziti mogli da smetaju niti iz kog razloga bi neko imao potrebu da ih prisvoji, posebno imajući u vidu da su namenjeni isključivo deci, roditeljima u stvaranju bolje atmosfere na sportskim događajima.

Uvereni smo da sport mora ostati prostor fer igre, poštovanja i podrške, posebno kada je reč o najmlađima - stoji u saopštenju crveno-belih.

