Medić je do trijumfa protiv Džefa Nila stigao nokautom u prvoj rundi.

Njihova borba je bila odmah ispod glavne tokom ove priredbe najjače MMA organizacije, a možemo da kažemo da je Medić iznenadio mnoge uzimajući u obzir činjenicu da je Nil imao ulogu favorita.

Uroš Medić je u prvoj razmeni uzdrmao rivala krošeom, a posle nešto više od minuta borbe, udarcem levom rukom srpski borac je patosirao protivnika.

Ovim trijumfom je Uroš stigao do UFC rang liste velter kategorije, a sjajnim nastupom je skrenuo pažnju sa glavne borbe večeri u kojoj je Šon Striktland pobedio Antonija Ernandeza.

Bila je ovo treća uzastopna, a ukupno sedma pobeda Uroša Medića u UFC-u.

