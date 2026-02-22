Slušaj vest

Medić je nokautirao Amerikanca Džefa Nila na samom početku borbe. Stigao je do trećeg uzastopnog, a ukupno sedmog trijumfa u UFC-u, a nakon ove pobede je obezbedio mesto na rang listi velter divizije.

Nakon borbe je imao neobično obraćanje tokom kojeg je priznao da ima probleme sa imigracionim službama, zbog čega se obratio predsedniku SAD Donaldu Trampu.

Uroš Medić je potvrdio da se sprema dolazak UFC-a u Beograd po prvi put, a zbog velike želje da se bori pred svojom publikom, on je od Trampa zatražio pomoć sa problemom sa kojim se suočava.

"Beograde, Srbija, ovog leta! Leon "Roki" Edvards, ukoliko je slobodan. Dajte da se to desi. Nokautiraću i njega, i sve nakon njega. Nokautiraću sve. Imam jedan problem, imigraciona me drži, još uvek ne mogu da putujem. Ovo je moja molba za pomoć, gospodine predsedniče, ukoliko gledate ovo, molim vas, moramo ići u Beograd na leto na UFC", rekao je Medić.

Dejna Vajt, prvi čovek UFC-a je ubrzo omogućio telefonski poziv Medića i Trampa.

"Upravo sam završio telefonski razgovor sa predsednikom SAD Donaldom Trampom zahvaljujući Dejni Vajtu. Omogućeno mi je da putujem. Srbijo, stižemo!!!", poručio je Uroš Medić putem društvene mreže Instagram.

UFC u Beogradu?

Informacija još uvek nije zvanična, ali trenutno je plan da UFC-a da u maju ove godine dođe u Srbiju.

Vodeća svetska MMA organizacija bi trebalo da organizuje veče borbi u našoj zemlji 16. maja.

MMA novinar i autor podkasta "Best MMA", "Krazy Kevin", objavio je informacije o planovima organizacije koju vodi Dejna Vajt.

"Udarne vesti! Prema izvorima: UFC planira da ode u Beograd, Srbiju, u maju na UFC "fajt kard". Glasine o datumu događaja su 16. maj", poručio je Kevin uz sledeću napomenu:

"Još ništa nije zvanično, datum i lokacija se mogu promeniti, ali za sada su ovo UFC planovi", napisao je on.

UFC je do sada dolazio u Evropu više od 50 puta, međutim, Srbija bi bila tek 12. zemlja sa starog kontinenta koja bi ugostila najbolje MMA borce na svetu.

I, ukoliko se obistini ovakva najava, nema sumnje da bi interesovanje navijača bilo ogromno, pa bi UFC mogao da dovede i atraktivne borce.

Evropske države koje su imale UFC večeri:

Francuska

Velika Britanija

Rusija

Danska

Švedska

Češka

Nemačka

Poljska

Holandija

Hrvatska

Republika Irska Šta je sve rekao Uroš posle pobede?

Uroš Medić je bio prilično uzbuđen posle pobede i najavio je nove trijumfe i nokaute.

"Hvala, hvala Hjustone, hvala svima. Želim da zahvalim Bogu, Isusu Hristu. Vi ljudi znate, ne moram mnogo da vam pričam, molim se svakog dana i svake noći, to je tako dobro za mene. Hjustone, imamo problem, a taj problem sam ja. Ova divizija je u nevolji. Treba im nešto ovako, a ja sam tu da im to dostavim. Nokautiraću sve u ovoj diviziji, proći ću kao buldožer. Zapamtite moje reči. Ne znam koliko ste me pratili od kada sam počeo, ali sve sam nokautirao. Naravno, izgubio sam neki put, ali ja sam samo čovek. Izgubiću ponovo, ali možete se kladiti da ću se vratiti i je**** sve nokautirati", rekao je Medić.

Borba protiv Nila?

"Znao sam da će hteti da boksuje sa mnom. Ne može mnogo momaka boksovati sa mnom. Boks je jedna od mojih omiljenih stvari. Moram da se izvinim što mu se to desilo pred domaćom publikom, teško je gledati to. Bio sam na drugom kraju. Ali najvažnije je da ustaneš i nastaviš dalje. Život može da udari milion puta jače od bilo kog čoveka".

