Muška hokejaška reprezentacija Finske osvojila je bronzanu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, pošto je pobedila Slovačku 6:1 (1:0, 1:1, 4:1).
Dvostruki strelac bio je Erik Haula, a golove su postigli još Joel Armija, Sebastijan Aho, Rope Hinc i Kapo Kako.
Jedini gol za Slovačku postigao je Tomas Tatar.
Finska je osvojila petu bronzanu medalju na Igrama, a ima i jedno zlato i dva srebra.
Slovačka je na prošlim Igrama u Pekingu osvojila bronzu.
U finalu Zimskih olimpijskih igara u nedelju od 14.10 igraće Kanada i Meksiko.
