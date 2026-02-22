Slušaj vest

Muška hokejaška reprezentacija Finske osvojila je bronzanu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, pošto je pobedila Slovačku 6:1 (1:0, 1:1, 4:1).

Dvostruki strelac bio je Erik Haula, a golove su postigli još Joel Armija, Sebastijan Aho, Rope Hinc i Kapo Kako.

Jedini gol za Slovačku postigao je Tomas Tatar.

Finska je osvojila petu bronzanu medalju na Igrama, a ima i jedno zlato i dva srebra.

Slovačka je na prošlim Igrama u Pekingu osvojila bronzu.

U finalu Zimskih olimpijskih igara u nedelju od 14.10 igraće Kanada i Meksiko.

