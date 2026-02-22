Slušaj vest

Peto izdanje “Drakula Opena” turnira koji se održava u rumunskom gradu Pleoštiju donelo je bljesak mladih srpskih boks reprezentativaca. “Drakula Open” turnir za mlađe uzraste, kadete (U 15), juniore (U 17), i mlade (U 19) u muškoj i ženskoj konkurenciji okupio je 470 boksera i bokserki iz 18 nacionalnih selekcija, startovao je u ponedljak 16. februara a završiće se finalnim mečevima u nedelju. Na turniru učestvuju predstavnici Austrije, Belgije, Brazila, Bugarske, Grčke, Mađarske, Izraela, Italije, Kazahstana, Kuvajta, Letonije, Moldavije, Poljske, Rumunije, Srbije, Slovačke, Ukrajine i Uzbekistana.

Ženska boks selekcija Srbije u uzrastu do 15 godina osvojila je tri zlata: Nina Damjanović (do 46 kg), Mia Topić (do 60 kg) i Anabela Todorović (do 44kg). Damjanovićeva je proglašena najboljom takmičarkom u uzrastu kadetkinja, savladavši u finalnom meču Ukrajinku Oleksandru Mažuru jednoglasnom odlukom sudija – 5:0, uz apsolutnu dominaciju u ringu i zavidno taktičko-tehničko umeće. U polufinalu Nina je takođe rezultatom 5:0 pobedila Mađaricu Viktoriju Nađ.

Srpska reprezentativka Anabela Todorović (kadetkinja do 50kg) u borbi za zlato bila je bolja od Rumunke Diane Liber sudijskom odlukom 5:0. Naša Mia Topić (kadetkinja-60kg) u finalu je pobedila rumunsku reprezentativku Raisu Tudor sudijskim prekidom u drugoj rundi.

Srebrnom medaljom okitila se srpska reprezentativka Jana (juniorka -50kg). Jani je meč četvrtfinala predala protivnica iz Kazahstana, u polufinalu pobedila je Rumunku prekidom u prvoj rundi, dok je u finalu poražena od predstavnice Kazahstana 4:0.

Srbiju je na ovom takmičenju u rumunskom gradu Pleošiju predstavljalo još tri bokserke koje su zaustavljene u četvrtfinalu: Jovana Damjanović juniorka -60kg, Nataša Lukić omladinka - 51kg, Jovana Devetaković omladinka- 60kg.

U muškoj konkurenciji Vuk Berklović (do 60 kg) je u konkurenciji mladih (U 19) poražen u polufinalnom meču od Rumuna Andreia Fleseriua i posle dve pobede na “Drakula Openu” okitio se bronzanom medaljom.

Srbija u finalu ima dvojicu boksera u uzrastu mladih. Veljko Ristić (do 90 kg) boksuje protiv Eduarda Istrateskua iz Rumunije, a Zejd Gicić (+90 kg) sa rumunskim predstavnikom Denisom Kukuom.

