Slušaj vest

Srpski MMA borac je proglašen za borca večeri na UFC priredbi u Hjustonu na kojoj je iznenadio mnoge i u prvoj rundi nokautirao favorizovanog Amerikanca Džefa Nila.

Bila je to treća uzastopna, a ukupno sedma pobeda za Uroša Medića u UFC-u zahvaljujući čemu je obezbedio mesto na Top 15 rang listi velter kategorije UFC-a.

Napravio je Srbin pravi spektakl, a nakon borbe je nastavio u sličnom stilu, pošto se obratio direktno predsedniku Donaldu Trampu.

1/5 Vidi galeriju Uroš Medić u borbi protiv Džefa Nila Foto: Justin Renfroe / Zuma Press / Profimedia, Justin Renfroe/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Ubrzo je obavio telefonski poziv sa Trampom koji je najavio rešavanje problema sa kojim se naš borac suočava u SAD.

Koliko je zaradio Medić pobedom?

Pamtiće po dobrom veče u Hjustonu Uroš Medić.

Borba je trajala oko jednog minuta, a brutalnim levim krošeom je nokautirao protivnika tako da je meč odmah bio prekinut bez potrebe da Srbin "završi" posao.

Zasluženo je proglašen borcem večeri, a za ono što je uradio će biti dobro nagrađen.

Zbog nedavno uvedenog pravila o bonusima, Medić je za nastup večeri zaradio 100.000 dolara.

Sjajna noć za njega i nema sumnje da bi njegov dolazak u Beograd na najavljenu UFC priredbu naišao na veliko odobravanja ljubitelja najjače MMA organizacije na svetu u Srbiji.

Bonus video: