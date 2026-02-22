SRBIN NAGRAĐEN ŠESTOCIFRENOM SUMOM NOVCA! Evo koliko je para osvojio Uroš Medić za šou i brutalni nokaut
Srpski MMA borac je proglašen za borca večeri na UFC priredbi u Hjustonu na kojoj je iznenadio mnoge i u prvoj rundi nokautirao favorizovanog Amerikanca Džefa Nila.
Bila je to treća uzastopna, a ukupno sedma pobeda za Uroša Medića u UFC-u zahvaljujući čemu je obezbedio mesto na Top 15 rang listi velter kategorije UFC-a.
Napravio je Srbin pravi spektakl, a nakon borbe je nastavio u sličnom stilu, pošto se obratio direktno predsedniku Donaldu Trampu.
Ubrzo je obavio telefonski poziv sa Trampom koji je najavio rešavanje problema sa kojim se naš borac suočava u SAD.
Koliko je zaradio Medić pobedom?
Pamtiće po dobrom veče u Hjustonu Uroš Medić.
Borba je trajala oko jednog minuta, a brutalnim levim krošeom je nokautirao protivnika tako da je meč odmah bio prekinut bez potrebe da Srbin "završi" posao.
Zasluženo je proglašen borcem večeri, a za ono što je uradio će biti dobro nagrađen.
Zbog nedavno uvedenog pravila o bonusima, Medić je za nastup večeri zaradio 100.000 dolara.
Sjajna noć za njega i nema sumnje da bi njegov dolazak u Beograd na najavljenu UFC priredbu naišao na veliko odobravanja ljubitelja najjače MMA organizacije na svetu u Srbiji.
