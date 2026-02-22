Slušaj vest

Takmičenje su svečano otvorili predsednik Balkanske atletike, Slobodan Branković i predsednik Evropske atletike, Dobromir Karamarinov.

Srpska reprezentacija ostvarila je zapažen nastup i osvojila ukupno sedam medalja. Do zlatnih odličja stigli su Armin Sinančević u bacanju kugle (20,59 m) i Ivana Španović u troskoku (14,07 m). Srebrne medalje osvojili su Boško Kijanović na 400 m (47,29) i Aldin Ćatović na 1500 m (3:43,01), kao I ženska štafeta na 4 x 400 m u sastavu: Pešić, Vučković, Rajić, Kopunović (3:42,19), dok je bronzu osvojila Maša Rajić na 800 m (2:03,56) I Milica Tomašević u trci na 3000 m (9:32,85).

Poseban pečat šampionatu dali su upravo Ćatović i Rajić, koji su u svojim disciplinama ostvarili i nove državne rekorde za juniore (U20), potvrdivši veliki potencijal srpske atletike.

Rezultati ostalih srpskih takmičara:

Muškarci:

3000 m: Nemanja Cerovac 4. mesto (8:21,19); Skok uvis: Vuk Šolaja 4. mesto (2,19 m); 3000 m: Nikola Mijajlović 7. mesto (8:34,91); 60 m prepone: Bojan Novaković 9. mesto (8,20); 800 m: Veljko Dom 10. mesto (1:52,86); 60 m: Strahinja Jovančević 10. mesto (6,79); Skok udalj: Luka Bošković 11. mesto (7,24 m); Skok udalj: Aleksandar Mićić 7. mesto (7,43 m); 60 m: Aleksa Kijanović 12. mesto (6,85); 800 m: Miroslav Dukadinović 12. mesto (1:53,20) 400 m: Filip Stanković 14. mesto (48,88); Troskok: Dimitrije Novaković 12. mesto (14,97 m); Nikola Ilić 13. mesto (14,69 m); 4×400 m: Darijo Bašić Palković, Matej Savić, Veljko Dom, Boško Kijanović 4. mesto (3:14.43).

Žene:

Skok uvis: Natalija Vojinović 4. mesto (183 cm); 400 m: Aleksandra Pešić 4. mesto (54,84); Skok s motkom: Nađa Savić 5. mesto (3,25 m); 60 m prepone: Anja Lukić 6. mesto (8,35); Troskok: Aleksandrija Mitrović 6. mesto (13,49 m); 1500 m: Marija Stambolić 7. mesto (4:33,45); bacanje kugle: Anđela Obradović 7. mesto (14.44 m); Bacanje kugle: Aleksandra Trifunović 8. mesto (14.09 m); 60 m: Milana Tirnanić 9. mesto (7,49); 400 m: Minja Kopunović 9. mesto (55,70); skok udalj: Magdalena Stevanović 9.mesto (5.93 m); troskok: Natalija Dragojević 10. mesto (12,95 m); skok udalj: Sara Lukić 11. Mesto(5.75m); 60 m: Tamara Milutinović 17. mesto (7,58)

Od stranih atletičara zapažene rezultate postigli su: u troskoku je pobedio Gor Hovakimjan iz Jermenije ličnim rekordom od 16.66 m. Marija Vuković iz Crne Gore pobedila je u skoku uvis sa preskočenih 1.89 cm. Božidar Sarabojukov iz Bugarske opet je pobedio u skoku udalj i to sa daljinom od 8.42 m, dok je Miltiadis Tentoglu iz Grčke zauzeo drugo mesto sa 8.14 m.

Foto: Marko Jovanović/SAS

Hristo Iliev iz Bugarske pobedio je u sprintu na 60 m sa 6.53, dok je u ženskoj konkurenciji pobednica Isabel Posch iz Austrije sa 7.29. U trci na 1500 m u muškoj konkurenciji pobedio je Jervan Mikrčjan iz Jermenije sa 3:42.29, dok je u ženskoj konkurenciji pobedila Iulijana Rusu iz Grčke rezultat 4:20.96.

Balkansko prvenstvo još jednom je potvrdilo ulogu Beograda kao važnog centra regionalne atletike, uz kvalitetnu organizaciju i zapažene rezultate domaćih takmičara.

Bonus video: