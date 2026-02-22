Slušaj vest

Zbog teškog pada na startu spusta, Lindzi Von je helikopterom prebačena u bolnicu, a od tada je pet puta operisana njena leva noga.

Nažalost, nije izvesno da li je pet operacija bilo dovoljno, ili će morati na još zahvata.

Jedna od najboljih skijašica svih vremena je sada poslala lepu poruku uz snimke sa svojih nastupa tokom ove sezone.

"Nije bilo uzalud... bilo je sve... Nije bio san. Iako se sada, dok ležim u ovom bolničkom krevetu, sve čini vrlo daleko... uspela sam! Vratila sam se. Pobeđivala sam. Pojavila sam se i učinila ono što su mnogi smatrali nemogućim u mojim godinama i sa desnim kolenom koje pola nije moje", napisala je na početku i dodala:

"Zauvek ću imati ove uspomene i zahvalna sam na svakoj od njih. Svaki trenutak je bio neverovatan. Svaki trenutak je vredeo. Jedna stvar koja me je povredila je kada su ljudi mislili da sam sebična i da bi trebalo da dam svoje mesto u olimpijskom timu nekom drugom... Zato sam samo želela da sumiram svoju sezonu za sve hejtere koji ne razumeju šta znači zaslužiti svoje mesto".

Potom je navela svoje uspehe iz prethodnog perioda.

"Broj jedan u spustu, treći u super-veleslalomu, dve pobede u spustu, završila sam na podijumu u svakoj trci spusta. Na podijumu u sedam od osam trka ukupno i sa samo jednim četvrtim mestom. Nije nemoguće dok se ne završi. Nisam dostigla svoj krajnji cilj, ali sam mnogo uradila. Hvala svima koji su verovali u mene!".

