Olsen je imao profesionalnu MMA karijeru, a u poslednje vreme je više pažnje posvetio "bare knuckle" borbama, odnosno tuči bez rukavica.

Bio je gost podkasta "Psihokast" koji vodi Vaso Bakočević, a tom prilikom je otkrio svoje mišljenje o bombardovanju Srbije.

"Amerika je počinila ratne zločine protiv Republike Srbije", rekao je Olsen i nastavio:

"Amerika je bombardovala Beograd 90-ih. Dakle, kada su se muškarci borili u jugoslovenskom ratu, nakon što se sve raspalo između Hrvatske i Srbije, svi su se borili".

Četrdesettrogodišnji sportista kritikuje odgovorne.

"Amerika... tada je Klinton bio predsednik, a Džo Bajden mu je savetovao da bombarduje grad Beograd. Dakle, Amerika je bombardovala siromašne, nevine žene, decu i starije ljude koji nisu bili ni na prvoj liniji fronta. Dakle, mislim da je to prokleto užasno. Ne sviđa mi se jer me Srbi ovde često pitaju. Zaobilaznim putem pominju to da vide kako se osećam povodom toga, a ja im kažem, 'oh, to je bio ratni zločin'. Užasno je šta se dogodilo. Ne sviđa mi se".

Na kraju je poručio da će u narednim borbama predstavljati Srbiju.

"Ne volim Ameriku. Ne predstavljam Ameriku kada se borim, predstavljam sebe ili Antarktik. A sada predstavljam Srbiju", zaključio je Olsen.

Otkud Olsen u Srbiji?

Erik Olsen se u Beogradu priprema za narednu "bare knuckle" borbe.

Amerikanac je u prestonicu Srbije stigao kako bi trenirao u Akademiji Kimura koja se bavi brazilskim džiu-džitsuom.

Konkretno, nada se da će popraviti svoje veštine u rvanju i da tako stigne do pobede u predstojećoj borbi.

Vaso Bakočević je iskoristio njegov boravak u prestonici Srbije kako bi ga ugostio u svom podkastu.

