RUSI SPORTISTE PROGLASILI IZDAJNICIMA! Više nema milosti za one koji se odreknu pasoša: Hoće da im oduzmu sve!
Nakon preporuke Međunarodnog Olimpijskog komiteta da se Rusiji ograniči učešće na međunarodnim takmičenjima, deo sportista odlučio je da karijeru nastavi pod drugim zastavama.
Puno takvih primera viđeno je u umetničkom klizanju, gde je ruska škola godinama dominirala. Na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini bilo je upadljivo mnogo klizača koji su rođeni i koji su trenirali u Rusiji, a da su nastupali za druge zemlje.
Među njima je i Nikita Volodin, koji sada predstavlja Nemačku i u paru sa Minervom Fabijen Hase stigao je do medalje na velikoj sceni. Njegov primer izazvao je oštru reakciju u Moskvi.
Ministar sporta Mihail Degtjarev poručio je da je promena državljanstva "izdaja" i najavio je mogućnost strožih mera za one koji napuste ruski sportski sistem.
"Promena državljanstva je čista izdaja. Mi im obezbeđujemo hranu, obrazovanje, trenere i sportske objekte. A onda - bum, oni odbace svoje pasoše. Ako im sve oduzmemo, zabranimo im ulazak i korišćenje naših sportskih objekata, onda smo postigli svoj cilj", poručio je Degtarjev.
Za same sportiste dilema je jasna, karijera je kratka, a višegodišnja zabrana može značiti i kraj snova o olimpijskoj medalji.
Bonus video: