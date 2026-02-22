Slušaj vest

Nakon preporuke Međunarodnog Olimpijskog komiteta da se Rusiji ograniči učešće na međunarodnim takmičenjima, deo sportista odlučio je da karijeru nastavi pod drugim zastavama.

Puno takvih primera viđeno je u umetničkom klizanju, gde je ruska škola godinama dominirala. Na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini bilo je upadljivo mnogo klizača koji su rođeni i koji su trenirali u Rusiji, a da su nastupali za druge zemlje.

Među njima je i Nikita Volodin, koji sada predstavlja Nemačku i u paru sa Minervom Fabijen Hase stigao je do medalje na velikoj sceni. Njegov primer izazvao je oštru reakciju u Moskvi.

Ministar sporta Mihail Degtjarev poručio je da je promena državljanstva "izdaja" i najavio je mogućnost strožih mera za one koji napuste ruski sportski sistem.

"Promena državljanstva je čista izdaja. Mi im obezbeđujemo hranu, obrazovanje, trenere i sportske objekte. A onda - bum, oni odbace svoje pasoše. Ako im sve oduzmemo, zabranimo im ulazak i korišćenje naših sportskih objekata, onda smo postigli svoj cilj", poručio je Degtarjev.

Za same sportiste dilema je jasna, karijera je kratka, a višegodišnja zabrana može značiti i kraj snova o olimpijskoj medalji.

