Slušaj vest

Nakon preporuke Međunarodnog Olimpijskog komiteta da se Rusiji ograniči učešće na međunarodnim takmičenjima, deo sportista odlučio je da karijeru nastavi pod drugim zastavama.

Puno takvih primera viđeno je u umetničkom klizanju, gde je ruska škola godinama dominirala. Na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini bilo je upadljivo mnogo klizača koji su rođeni i koji su trenirali u Rusiji, a da su nastupali za druge zemlje.

Među njima je i Nikita Volodin, koji sada predstavlja Nemačku i u paru sa Minervom Fabijen Hase stigao je do medalje na velikoj sceni. Njegov primer izazvao je oštru reakciju u Moskvi.

Ministar sporta Mihail Degtjarev poručio je da je promena državljanstva "izdaja" i najavio je mogućnost strožih mera za one koji napuste ruski sportski sistem.

"Promena državljanstva je čista izdaja. Mi im obezbeđujemo hranu, obrazovanje, trenere i sportske objekte. A onda - bum, oni odbace svoje pasoše. Ako im sve oduzmemo, zabranimo im ulazak i korišćenje naših sportskih objekata, onda smo postigli svoj cilj", poručio je Degtarjev.

Za same sportiste dilema je jasna, karijera je kratka, a višegodišnja zabrana može značiti i kraj snova o olimpijskoj medalji.

Ne propustiteOstali sportoviPRETUŽNA SUDBINA LEGENDARNOG KAPITENA "PLAVE ČETE" Zbog smrti sina Dejan je napustio Olimpijske igre! Preminuo je iznenada u 49. godini života!
Dejan Brđović
Ostali sportoviSRBIN NAGRAĐEN ŠESTOCIFRENOM SUMOM NOVCA! Evo koliko je para osvojio Uroš Medić za šou i brutalni nokaut
profimedia-1077286618.jpg
Ostali sportovi"NE VOLIM AMERIKU, SADA PREDSTAVLJAM SRBIJU!" Američki MMA borac šokirao javnost: Protiv Srbije su počinjeni ratni zločini!
Erik Olsen
Ostali sportovi"NIJE BILO UZALUD, NIJE BIO SAN!" Emotivna Lindzi Von se obratila fanovima i hejterima: Pola kolena nije moje...
Lindzi Von

Bonus video:

Zimske olimpijske igre, biatlon Izvor: Kurir