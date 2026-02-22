Slušaj vest

Čuveni igrač američkog fudbala i dobro poznato NFL lice, Rondejl Mur, preminuo je u 26. godini, a policija u njegovom rodnom gradu Nju Olbaniju, Indijana, potvrdila je užasne vesti.

Mur, koji je igrao na poziciji vajd risivera za Minesota Vajkinge, pronađen je mrtav u svom domu u subotu, a kako se navodi, nema sumnje na ubistvo ili nasilnu smrt. Ipak, čeka se obdukcija kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti i kako bi se slučaj zatvorio.

NFL čelnici su izrazili duboku tugu zbog tragične vesti i uputili saučešće njegovoj porodici, prijateljima i saigračima.

Što se Mura tiče, on je draftovan u drugoj rundi 2021. godine, a izabrali su ga Arizona Kardinalsi. Tu je proveo tri sezone, pa je 2024. trejdovan u Atlanta Falkonse. Poslednji ugovor imao je sa Minesota Vajkingsima, ali su ga ozbiljne povrede kolena omele da pokaže šta zna, pa je propustio dve sezone zaredom.

Pre samo tri dana, pustio je svoju prvu objavu na Instagramu posle devet meseci i činilo se da se konačno vraća na teren, ali se nažalost dogodilo nešto užasno.

