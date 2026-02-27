Slušaj vest

Juta Lerdam, po mnogima najlepša sportistkinja na svetu, barem kada su zimski sportovi u pitanju, pojavila se na mestu na kome su je najmanje očekivali.

Ova 27-godišnja Holanđanka prisustvovala je prvenstvenoj utakmici u kojoj su se u Ajndhovenu sastali PSV i Herenven.

Juta je rođena u Roterdamu, pa bi se očekivalo da je pristalica Fejnorda ili Sparte, ali je njeno srce osvojio Herenven, klub iz istoimenog grada gde trenutno živi.

Juta Lerdam
Juta Lerdam i Džek Pol
2026-02-07 00_07_09-juttaleerdam_3798962760869298006's2026-2-7-0.5.687 story.jpg.jpg
Juta Lerdam, Zimske olimpijske igre

Juta Lerdam Izvor: Instagram