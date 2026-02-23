Slušaj vest

Skupštini je prisustvovalo 14 od ukupno 19 delegata, a svih 11 tačaka dnevnog reda usvojeno je jednoglasno, čime je potvrđen jedinstven stav članstva po ključnim pitanjima funkcionisanja i razvoja Saveza.

Tokom zasedanja izvršena je detaljna analiza rada u prethodnoj godini, koja je protekla u znaku organizacione i sistemske konsolidacije. Delegati su razmatrali ostvarene rezultate, identifikovali izazove sa kojima se ragbi u Srbiji suočava i definisali prioritete za naredni period.

Poseban akcenat stavljen je na predstavljanje Strateškog plana razvoja Ragbi saveza Srbije za period 2026–2030, kojim su postavljeni dugoročni ciljevi u oblasti takmičenja, razvoja mlađih kategorija, edukacije kadrova, infrastrukture i promocije sporta.

U konstruktivnoj i otvorenoj diskusiji iznete su konkretne inicijative i predlozi za unapređenje rada Saveza, kao i projekti čiji je cilj omasovljenje ragbija i jačanje klupske baze širom Srbije.

Ragbi savez Srbije zahvaljuje se domaćinima iz Pančeva na gostoprimstvu i najavljuje novo okupljanje u narednom periodu, u cilju daljeg unapređenja organizacije i razvoja ragbija u Republici Srbiji.

