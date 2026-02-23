Slušaj vest

Izuzetno potresna scena viđena je na konfrenciji za medije olimpijske šampionke u "halfpajpu", Kinskinje Ajlin Gu.

Posle srebrnih medalja u "slopestyle" i "big air" disciplinama, najtrofejnija olimpijka u istoriji fristajl skijanja uspela je da odbrani titulu u "halfpipe" disciplini.

Nakon velikog uspeha Ajlin je kasnila na konferenciju za medije, pa su novinari pretpostavili da se slavlje verovatno odužilo. Nažalost, to nije bio razlog njenog kašnjenja.

Ajlin je pred konferenciju dobila užasne vesti.

"Razlog što sam kasnila je taj što sam upravo saznala da je moja baka preminula. Bila je jako važan deo mog odrastanja i neko na koga sam se neizmerno ugledala", rekla je uplakana Gu.

"Bila je tako snažna. Bila je borac. Uzela je život u svoje ruke i učinila ga onakvim kakav je želela da bude", dodala je Ajlin.

U svom emotivnom obraćanju mlada Kineskinja je otkrila da je poslednji put videla baku pred sam put u Italiju.

"Poslednji put sam je videla pre nego što sam otišla na Olimpijske igre, bila je jako bolesna, pa sam znala da bi se ovo moglo dogoditi. Nisam joj obećala da ću pobediti, ali sam obećala da ću biti hrabra, kao što je i ona bila grabra. Srećna sam što sam to uspela da ispunim i nadam se da sam je učinila ponosnom, iako je sada jako teško", rekla je Ajlin.

Ko je Ajlin Gu?

Ajlin ima samo 22 godine i najtrofejnija je u istoriji u fristajl skijanju. Sa 18 postala je najmlaša olimpijska šampionka u slobodnom skijanju i prva fristajl skijašica koja je na jednim Zimskim olimpijskim igrama osvojila tri medalje (ZOI 2022 u Pekingu).

Rođena je 2003. godine u San Francisku, . Ova čudesna devojka student je kvantne fizike na prestižnom Univerzitetu Stenford.

Zanimljivo, Ajlin je i jedna od najbogatijih sportiskinja na planeti. Samo prošle godine zaradila je oko 23 miliona dolara. Potpisala je ugovor sa IMG Models, jednom od najvećih agencija za modeling na planeti i zaštitno je lice brojnih poznatih svetskih brendova, poput Red Bula, Poršea...

Iako je rođena i odrasla u Americi, pre par godina odlučila je da nastupa pod zatavom Kine i tako navukla ogroman bes Amerikanaca.

Zbog svoje odluke jednom prilikom je i fizički bila napadnuta.

"Pozvana je bila i policija. Imala sam i pretnje smrću, opljačkana je bila moja soba u kampusu. Prošla sam kroz stvari kroz koje 22-godišnjak ne treba ikada da iskusi" otkrila je u jednom intervjuu.