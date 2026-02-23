Slušaj vest

Direktor ekipe Meklaren Andrea Stela rekao je da su rivali Ferari i Mercedes korak ispred njegovog tima nakon završenih predsezonskih testiranja u Bahreinu uoči početka šampionata Formule 1.

Poslednjeg dana drugih testiranja u Bahreinu vozač Ferarija Šarl Lekler bio je brži za više od osam desetinki od aktuelnog šampiona Landa Norisa iz Meklarena, ali Stela misli da njegova ekipa "nije daleko" od dva velika rivala.

"Teško je reći. Bio sam na simulaciji trke, prošlog četvrtka između Oskara (Pjastrija) i (Maksa) Verstapena, desilo se u sličnom delu dana i bio je sličan tempo. Često na simulaciji trke možete preciznije videti koje su stvarne karakteristike bolida. Razlog zbog kojeg mislim da moramo da budemo oprezni je taj što u zavisnosti od doba dana simulacija trke može biti dosta brža", rekao je Stela, preneo je Skaj.

"Lando je poslednjeg dana postigao prilično dobre rezultate u simulaciji trke, ali je verovatno kraj trećeg dana bio najbrže vreme na stazi u svih šest dana. Teško je reći. Mislim da su Meklaren i Red Bul vrlo slični. Ferari i Mercedes su korak ispred", ocenio je direktor ekipe šampiona konstruktora.

Stela je istakao da staza u Bahreinu ima mnogo zona kočenja u poređenju sa Albert Parkom u Australiji, gde će 8. marta početi nova sezona Formule 1.

"U Australiji će biti malo teže. Mislim da ćemo videti da će vozači biti zauzetiji u pogledu svog stila vožnje kako bi osigurali da se pogonska jedinica iskoristi u smislu prikupljanja energije na efikasan način. A kada kažemo efikasan način, to znači efikasan tokom dužeg vremena", naveo je Stela.

Meklaren koristi Mercedesove motore, Stela je rekao da je postojala zaista dobra saradnja sa Mercedesovim timom za motore, ali da Meklaren može da napravi poboljšanja kako bi optimizovao način korišćenja pogonske jedinice.

