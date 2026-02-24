Slušaj vest

Predsednik Olimpijskog komiteta Italije (CONI) Lučano Bonfiljo rekao je da njegova zemlja zaslužuje da bude domaćin i Letnjih Olimpijskih igara, nakon uspešno završenih Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini.

Zimske olimpijske igre završene su u nedelju u Milanu i Kortini, a predsednica Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) Kirsti Koventri rekla je da su organizatori postavili "novi, veoma visoki standard".

Italijanski komitet razmišlja o kandidaturi za Igre 2040. godine.

"Mislim da naša zemlja zaslužuje nove Letnje Igre. Ali idemo korak po korak. Kandidatura mora da bude dogovorena i u saradnji sa vladom", rekao je Bonfiljo.

Ideja o organizaciji Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini pojavila se nakon što je pre 10 godina tadašnja gradonačelnica Rima Viktorija Rađi odbacila kandidaturu glavnog grada za domaćina Olimpijskih igara 2024. godine.

Ona je to učinila četiri godine pošto je tadašnji premijer Mario Monti odbio kandidaturu Rima za domaćina Igara 2020. godine iz finansijskih razloga. Rim je bio kandidat i za domaćina 2004. godine, ali su članovi MOK tada izabrali Atinu.

"Ožiljci vam pomažu da se setite", rekao je predsednik Organizacionog komiteta Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini Đovani Malago.

Nekadašnji predsednik CONI, koji je i član MOK, rekao je da bi Rim imao nekoliko ključnih prednosti u olimpijskom društvu - jedinstvenu istoriju neuspelih ponuda i centralno mesto za svaku kandidaturu.

"Rim ima stadion od 70.000 mesta i atletsku stazu, što je ogromno u smislu održivosti", naveo je on.

Olimpijski stadion i kompleks Foro Italiko bili bi prirodni organizatori atletskih i plivačkih takmičenja, što su dva najveća sporta na Olimpijskim igrama.

Gradonačelnik Rima Roberto Gvaltijeri rekao je tokom takmičenja u Milanu i Kortini da veruje da grad ima uslova za novu kandidaturu, posebno jer je prošle godine zajedno sa Vatikanom ugostio više od 33 miliona ljudi.

"Ako se to smatra realnim ciljem, otvoren sam za saradnju sa MOK, Vladom i CONI kako bismo stvorili najkonkurentniju kandidaturu. Glavni grad poput Rima ne bi trebalo da se plaši velikih izazova. Prošla godina je pokazala naš kapacitet organizacije velikih događaja", naveo je on.

Naredne Olimpijske igre održaće se 2028. godine u Los Anđelesu, a četiri godine kasnije u Brizbejnu. Indija i Katar se kandiduju za 2036. godinu, pa se čini da je 2040. godina rezervisana za Evropu.

"Sada nije vreme da o tome razgovaramo. Prerano je, pogrešno, a čak i kontraproduktivno. Moramo da vidimo geopolitički pejzaž za period posle 2032. godine", rekao je Malago.

On nije želeo da odgovori na spekulacije da će se kandidovati za gradonačelnika Rima kada završi dužnosti u vezi Milana i Kortine, već je rekao da će o idejama razgovarati po završetu Paraolimpijskih igara u martu.

