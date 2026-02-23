Slušaj vest

Beogradski maraton godinama posvećeno razvija humanitarne i inkluzivne projekte usmerene na ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u sportu i društvu.

U susret velikom jubileju – 40 godina postojanja, koji će biti obeležen sledeće godine i uveličan organizacijom Evropskog prvenstva u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra – dodatno se jača saradnja sa partnerima kroz nove društveno odgovorne i edukativne inicijative, među kojima je i projekat „Radujmo se zajedno“, usmeren na povezivanje dece sa i bez invaliditeta, razvoj empatije i razumevanja, kao i smanjenje socijalne distance u školskom okruženju.

1/37 Vidi galeriju NEZABORAVAN BEOGRADSKI MARATON: Spektakl u prestonici - Kenijac pobedio i umalo OBORIO REKORD! Trijumfovala i njegova sunarodnica Foto: Zorana Jevtić

Tim povodom održan je i radni sastanak predstavnika Beogradskog maratona, Fondacije Heroji Beogradskog maratona i Sportskg saveza osoba sa invaliditetom Beograda sa novim Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, Milanom Antonijevićem.

„Ova inicijativa ima za cilj da se kroz sport, zajedništvo i konkretne programe podrške unapredi položaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom. Želja je da okupimo veliki broj učesnika, partnera i donatora kako bi ovaj projekat postao prepoznatljiv segment društveno odgovornog delovanja u okviru trkačkih manifestacija u organizaciji Beogradskog maratona“, istakao je Darko Habuš, direktor Beogradskog maratona.

Generalni sekretar Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda Nemanja Radović naglasio je da je saradnja sa Beogradskim maratonom primer dobre prakse u regionu, jer omogućava veću vidljivost sportista sa invaliditetom na jednoj od najvećih sportskih manifestacija u zemlji:

„Učešće paraatletičara i takmičara u invalidskim kolicima u okviru maratonskih trka ima višestruki značaj - ne samo sportski, već i društveni i simbolički. Time se šalje jasna poruka da sport pripada svima i da ravnopravnost mora biti standard, a ne izuzetak“.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević istakao je da institucija na čijem je čelu prepoznaje sport kao važan prostor za promociju ravnopravnosti i prevenciju diskriminacije.

„Dosadašnja saradnja predstavlja čvrstu osnovu za dalji razvoj našeg partnerstva. Izražena je spremnost da se kroz konkretne planove aktivnosti i redovnu koordinaciju dodatno unapredi položaj osoba sa invaliditetom u sportu i javnom životu. Takođe, dogovoreno je i skorašnje potpisivanje buduće povelje Povereništva i Beogradskog maratona kako bi se naša saradnja i na taj način ozvaničila“, zaključio je Antonijević.

Razmatrane su mogućnosti za organizovanje edukativnih kampanja, stručnih tribina i javnih događaja usmerenih na unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Posebno je istaknuta potreba za daljim unapređenjem pristupačnosti sportskih manifestacija - od infrastrukturnih rešenja, preko logističke podrške, do prilagođenih komunikacionih sadržaja. U tom kontekstu, razgovarano je o mogućnosti izrade smernica koje bi organizatorima događaja pomogle da standardi pristupačnosti postanu sastavni deo planiranja i realizacije sportskih programa.