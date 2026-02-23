Slušaj vest

Bokserska reprezentacija Srbije, koja se trenutno nalazi u Sočiju, nije večeras poletela za Beograd.

Bokserska reprezentacija Srbije je prethodnih dana boravila u Sočiju gde je bila gost selekcije Rusije. U nedelju je održan prijateljski duel dva tima u Sočiju, a Rusija je pobedila Srbiju rezultatom 13:7.

Bokserska reprezentacija Srbije u Sočiju Foto: Aleksandar Nalbantjan/Aleksandar Nalbantjan

 Bokserska reprezentacija Srbije je večeras trebalo da se vrati u Beograd letom iz Sočija. Avion iz Beograda trebalo je da poleti za Soči u 13.30 časova. Iz Sočija je bio planiran let za Beograd u 16.50 časova po vremenu u Srbiji.

Međutim, avion je iz glavnog grada Srbije poleteo u 16.35 sati, ali se vratio za Beograd pošto je bilo nebezbedno nebo iznad aerodroma u Sočiju zbog velikog broja dronova.

U Sočiju su tokom dana bile sirene za vazdušnu opasnost.

