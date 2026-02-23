Slušaj vest

Nova selektorka ženske rukometne selekcije Srbije Sandra Kolaković izjavila je da je cilj kontrolnih priprema u Kovilovu upoznavanje sa sposobnostima igračica i utvrđivanje koje imaju kvalitet da igraju za seniorsku reprezentaciju.

"Rad će biti baziran na upoznavanju, da vidim ko koliko može, jer je velika razlika između klupskog i reprezentativnog igrača. Da bismo igrali moderan rukomet, igračice moraju da budu fizički pripremljene, tehnički obučene i fizički zdrave. Predstoji nam jedan lep deo, i njima i nama, da postanemo svesni ko je za reprezentaciju, a ko nije", navela je Kolaković, preneo je danas Rukometni savez Srbije (RSS).

Sastav koji čine 24 srpske rukometašice, od kojih većina nastupa u klubovima domaće lige, okupio se u Kovilovu, gde će do petka biti na kontrolnim pripremama.

"Glavni mi je fokus trening, neke su devojke malo umornije, igrale su utakmice, ali će svaka imati priliku da pokaže šta i koliko može. Većinu devojaka poznajem od ranije, a ostale ću upoznati u narednom periodu i danima pred nama. Sve imaju podjednake uslove i šanse, pa ćemo videti ko šta može", dodala je Kolaković.

Na kontrolnim pripremama u Kovilovu nalaze se:

Golmani: Gordana Petković (Napredak), Anastasija Nedeljković (Naisa), Ivona Grujičić (Temerin) i Anja Cvetković (Partizan).

Leva krila: Aleksandra Stamenić (Crvena zvezda), Tamara Kocić (Ruma) i Nataša Ćetković (Naisa).

Desna krila: Dunja Radević (Budućnost), Tijana Simić (Crvena zvezda) i Mia Nedeljković (Bor).

Pivotmeni: Vladana Mitrović (Naisa), Marija Ilić (Partizan) i Tamara Kojić (Loznica).

Bekovi: Ana Petrović (Temerin), Nora Fajfrić (Dunajska Streda), Aleksandra Vasić (Budućnost), Milica Pap (Mladost), Tamara Mandić (Naisa), Nevena Radić (Temerin), Milica Ignjatović (Krim), Nikoleta Lazarević (Mladost), Tina Paunić (Bor), Helena Inđić (Ruma) i Nevena Todorovska (Ruma).

Rukometašica Bora Mia Nedeljković rekla je da je srećna što je pozvana na kontrolne pripreme i dodala da će dati svoj maksimum da se izbori za mesto u timu.

"Uvek je lepo biti sa reprezentacijom, to je najlepši osećaj. Tu smo da se izborimo za svoje mesto u timu, ima veliki broj mladih igračica, ali sve imamo isti cilj i želimo da pružimo najviše. Daću sve od sebe da se izborim za svoje mesto u timu i da zaigram u narednim utakmicama", navela je Nedeljković.

Na jučerašnjem treningu u Kovilovu bile su prisutne i seniorske reprezentativke Srbije Sanja Radosavljević i Jovana Skrobić.

Žensku rukometnu reprezentaciju Srbije očekuje dvomeč protiv selekcije Švedske u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, a Kolaković će spisak od 20 igračica koji će konkurisati za te utakmice saopštiti nakon završetka kontrolnih priprema.