Spektakularnom ceremonijom u Veroni u nedelju je spuštena zavesa na 25. Zimske olimpijske igre koje su održane u Milanu i Kortini.

Jedna od zanimljivijih tema kojima su se mediji bavili tokom igara jeste zarada njavećih zvezda ZOI 2026.

Najuspešnji takmičari u skijanju, klizanju, hokeju i ostalim zimskim sportovima zarađuju daleko manje od poznatih fudbalera, tenisera ili košarkaša - ali neki su ipak uspeli da iskoriste uspeh i slavu i zarade ogroman novac.

Ubedljivo najplaćenija je Ajlin Gu, devojka koja je Kini donela dva srebra i jedno zlato u fristajl skijanju.

Ajlin ima samo 22 godine i najtrofejnija je u istoriji u fristajl skijanju. Sa 18 postala je najmlaša olimpijska šampionka u slobodnom skijanju i prva fristajl skijašica koja je na jednim Zimskim olimpijskim igrama osvojila tri medalje (ZOI 2022 u Pekingu).

Rođena je 2003. godine u San Francisku, . Ova čudesna devojka student je kvantne fizike na prestižnom Univerzitetu Stenford.

Zanimljivo, Ajlin je i jedna od najbogatijih sportiskinja na planeti. Samo prošle godine zaradila je oko 23 miliona dolara. Potpisala je ugovor sa IMG Models, jednom od najvećih agencija za modeling na planeti i zaštitno je lice brojnih poznatih svetskih brendova, poput Red Bula, Poršea...

Iako je rođena i odrasla u Americi, pre par godina odlučila je da nastupa pod zatavom Kine i tako navukla ogroman bes Amerikanaca.

Zbog svoje odluke jednom prilikom je i fizički bila napadnuta.

"Pozvana je bila i policija. Imala sam i pretnje smrću, opljačkana je bila moja soba u kampusu. Prošla sam kroz stvari kroz koje 22-godišnjak ne treba ikada da iskusi" otkrila je u jednom intervjuu.

Na drugom mestu je hokejaš Ostin Metjuz, koji je sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država osvojio zlatnu medalju. Amerikanac zaražuje oko 20 miliona dolara.

Na trećem mestu je najpoznatija skijašica na planeti, legendarna Lindzi Von, koja je u na Zimskim olimpijskim igrama doživela stravičan pad. Lindzi zaražuje oko osam miliona dolara.

Na četvrtom mestu je šampionka u snoubordu, Amerikanka Klo Kim sa četiri miliona dolara, dok je čudesni američki takmičar u umetničkom klizanju, Ilija Malinjin, dogurao do 700.000 dolara.