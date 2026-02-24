HRVATI GA UZELI NA ZUB SAMO ZATO ŠTO JE SRBIN I ŠTO IH JE ODBIO: "Pusti dite, mora sutra u školu!" Split ustao protiv našeg reprezentativca!
Marko Radulović je do pre dve godine bio standardni vaterpolo reprezentativac Srbije, a onda je od Evropskog prvenstva 2024. izgubio poverenje selektora Uroša Stevanovića.
Marko Radulović rođen je u Rijeci 6. januara 2001. godine i prošao je sve omladinske selekcije Hrvatske, da bi kao senior 2020. godine odlučio da igra za Srbiju.
Godine 2018. Marko Radulović je iz riječkog Primorja prešao u Vojvodinu, a potom je igrao za Šabac, Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Posle toga igrao je u Italiji za Posilipo, a od početka ove sezone igra za Mladost iz Zagreba. Hrvati mu nikada nisu oprostili što je zaigrao za Srbiju i gotovo je uvek na tapetu tamošnjih medija.
Za vikend je u vaterpolo prvenstvu Hrvatske odigran derbi između Jadrana iz Splita i Mladosti iz Zagreba (12:10), a Marko Radulović se našao u centru pažnje. U završnici meča Srbin je malo žustrije startovao na 17-ogodišnjeg vaterpolistu Jadrana Narda Skejića, sudije nisu reagovale, pa je Radulovića prvo napala splitska publika, a onda i mediji. Bilo je tu svakakvih povika.
Splitska "Slobodna Dalmacija" podsetila je na Marka Radulovića i njegovu odluku da igra za Srbiju, a malo grublji faul nad mlađim kolegom ispratila je rečenicom:
- Pusti jadno dite, mora sutra u školu!
Marko Radulović nije se oglašavo posle ove utakmice, a poslednjih godina retko i govori za medije. I svoj instagram profil na društvenim mrežama je ugasio, jer je tokom godina dobijao neprimerene poruke.
Kurir sport/Slobodna dalmacija