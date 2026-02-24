Marko Radulović iz vremena kad je igrao za Novi Beograd

Marko Radulović je do pre dve godine bio standardni vaterpolo reprezentativac Srbije, a onda je od Evropskog prvenstva 2024. izgubio poverenje selektora Uroša Stevanovića.

Marko Radulović rođen je u Rijeci 6. januara 2001. godine i prošao je sve omladinske selekcije Hrvatske, da bi kao senior 2020. godine odlučio da igra za Srbiju.

Marko Radulović kao vaterpolista Novog Beograda

Godine 2018. Marko Radulović je iz riječkog Primorja prešao u Vojvodinu, a potom je igrao za Šabac, Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Posle toga igrao je u Italiji za Posilipo, a od početka ove sezone igra za Mladost iz Zagreba. Hrvati mu nikada nisu oprostili što je zaigrao za Srbiju i gotovo je uvek na tapetu tamošnjih medija.

Za vikend je u vaterpolo prvenstvu Hrvatske odigran derbi između Jadrana iz Splita i Mladosti iz Zagreba (12:10), a Marko Radulović se našao u centru pažnje. U završnici meča Srbin je malo žustrije startovao na 17-ogodišnjeg vaterpolistu Jadrana Narda Skejića, sudije nisu reagovale, pa je Radulovića prvo napala splitska publika, a onda i mediji. Bilo je tu svakakvih povika.

Splitska "Slobodna Dalmacija" podsetila je na Marka Radulovića i njegovu odluku da igra za Srbiju, a malo grublji faul nad mlađim kolegom ispratila je rečenicom:

- Pusti jadno dite, mora sutra u školu!

Marko Radulović nije se oglašavo posle ove utakmice, a poslednjih godina retko i govori za medije. I svoj instagram profil na društvenim mrežama je ugasio, jer je tokom godina dobijao neprimerene poruke.

Kurir sport/Slobodna dalmacija