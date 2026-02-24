Slušaj vest

Velikani svetskog boksa, Mani Pakjao (47) i Flojd Mejveder (48) odmeriće snage 19. septembra u Las Vegasu.

Biće to revanš "borbe veka" u kojoj je 2015. godine Mejveder odneo pobedu jednoglasnom odlukom sudija.

Podsetimo, Mejveder je prošle nedelje objavio da se po četvrti put vraća iz penzije. Njemu će ovo biti prva profesionalna borba još od 2017. godine kada je u desetoj rundi tehničkim nokautom savladao MMA borca Konora Mekgregora.

S druge strane, Pakjao se povukao 2021. godine kako bi se posvetio svojoj političkoj karijeri, ali je prošlog leta odlučio da se vrati u ring. Borio se protiv WBC šampiona valter kategorija marija Bariosa, koji je zadržao titulu pošto je meč završen nerešenim ishodom.

Mejveder nikada u karijeri nije doživeo poraz, a zabeležio je čak 50 pobeda. Pakjao ima 62 trijumfa, osam poraza i tri nerešena ishoda.