Slušaj vest

Lindzi Von, slavna skijašica, otkrila je da je posle nesreće na stazi tokom Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini, skoro ostala bez noge.

Video objava Lindzi Von u kojoj govori da joj je umalo amputirana noga posle stravičnog pada, nije ostavila ravnodušnim bilo koga.

Lindzi Von i poruka koju je dobila od Kristijana Ronalda Foto: Printskrin/Instagram

Čuveni fudbaler Kristijano Ronaldo poslao je emotivnu poruku podrške američkoj skijašici.

- Šampione definišu trenuci kada pobede i trenuci kada odbijaju da odustanu. Lindzi, tvoja snaga je veća od planina koje si osvojila. Nastavi da se boriš. Legende se uvek uzdižu - napisao je Ronaldo.

Reči podrške za veliku sportiskinju - Kristijano Ronaldo Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Kristijano Ronaldo je poslao poruku Lindzi Von nakon što je američka skijaška legenda u emotivnoj izjavi otkrila da joj je skoro amputirana noga nakon teškog pada koji je doživela na Zimskim olimpijskim igrama. Tada je odlučila da se takmiči, iako je imala pokidane ligamente kolena.

Četrdesetjednogodišnjakinja je helikopterom prebačena u bolnicu nakon što je udarila u kapiju samo 13 sekundi nakon početka ženskog spusta. Nakon što je bila ograničena na bolnički krevet u Italiji, gde je imala četiri velike operacije, a potom i petu nakon povratka u Sjedinjene Američke Države.

1/26 Vidi galeriju Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot

Lindzi Von je otkrila da je mogla da izgubi nogu da nije bilo lekara Toma Haketa. U ponedeljak je na Instagramu podelila video u kojem opisuje svoje povrede i opisala kako joj je noga spasena.

Poruke podrške Lindzi Von poslali su i Zlatan Ibrahimović, Rene Stabs, Sloan Stivens, Sabine Lisicki...