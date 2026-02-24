Slušaj vest

Muške bokserske reprezantacije Srbije i Rusije boksovaće u revanš meču u junu u Loznici, saopštio je danas domaći Savez.

Bokseri Srbije bili su gosti boksera iz Rusije u Sočiju, gde je domaća selekcija pobedila 13:7. Dva dana posle tog duela dogovoreno je da se održi revanš u junu u Loznici, naveo je Savez.

Boks meč Rusija - Srbija Foto: BSS/Aleksandar Nalbantjan

"Na veliku sreću i zadovoljstvo dogovorili smo sa bokserskom federacijom Rusije revanš meč nakon ovog meča u Sočiju koji je bio izuzetno posećen i koji je privukao veliku pažnju javnosti u Rusiji. Hvala Sumaidu Halidovu što je svih ovih godina činio za srpski boks, ali i za odnose srpsko-ruskog boksa, ali i odnose srpsko-ruskog naroda", rekao je predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

Srpski tim je u Sočiju predvodio selektor Milan Piperski, a nastupili su Omer Ametović, Artur Nagaptijan, Nikola Maksimović, Ljubiša Staletović, Dimitri Gorbenko, Filip Džida, David Grosin, Almir Memić, Rasko Simić, Sanel Hasanović i Marko Pižurica.

stalexphotography-2527.jpg
Mate Parlov
profimedia-0949182776.jpg

Boks kamp 2 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević