Bokseri Srbije bili su gosti boksera iz Rusije u Sočiju, gde je domaća selekcija pobedila 13:7. Dva dana posle tog duela dogovoreno je da se održi revanš u junu u Loznici, naveo je Savez.

"Na veliku sreću i zadovoljstvo dogovorili smo sa bokserskom federacijom Rusije revanš meč nakon ovog meča u Sočiju koji je bio izuzetno posećen i koji je privukao veliku pažnju javnosti u Rusiji. Hvala Sumaidu Halidovu što je svih ovih godina činio za srpski boks, ali i za odnose srpsko-ruskog boksa, ali i odnose srpsko-ruskog naroda", rekao je predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.