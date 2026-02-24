SPEKTAKL U NAJAVI! Bokseri Srbije i Rusije dogovorili revanš u junu u Loznici
Muške bokserske reprezantacije Srbije i Rusije boksovaće u revanš meču u junu u Loznici, saopštio je danas domaći Savez.
Bokseri Srbije bili su gosti boksera iz Rusije u Sočiju, gde je domaća selekcija pobedila 13:7. Dva dana posle tog duela dogovoreno je da se održi revanš u junu u Loznici, naveo je Savez.
"Na veliku sreću i zadovoljstvo dogovorili smo sa bokserskom federacijom Rusije revanš meč nakon ovog meča u Sočiju koji je bio izuzetno posećen i koji je privukao veliku pažnju javnosti u Rusiji. Hvala Sumaidu Halidovu što je svih ovih godina činio za srpski boks, ali i za odnose srpsko-ruskog boksa, ali i odnose srpsko-ruskog naroda", rekao je predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.
Srpski tim je u Sočiju predvodio selektor Milan Piperski, a nastupili su Omer Ametović, Artur Nagaptijan, Nikola Maksimović, Ljubiša Staletović, Dimitri Gorbenko, Filip Džida, David Grosin, Almir Memić, Rasko Simić, Sanel Hasanović i Marko Pižurica.