Američka klizačica kineskog porekla Alisa Liu morala je da vrati jednu od svojih zlatnih medalja sa Zimskih olimpijskih igara.

Liu (20) je u Italiji osvojila zlato i u ekipnoj i u pojedinačnoj konkurenciji, pa je dva puta stajala na najvišem stepeniku pobedničkog postolja.

Međutim, nezgoda tokom slavlja dovela je do toga da jednu oštećenu medalju mora da vrati.

Liu, koju su preplavile emocije nakon što je primila drugo zlato, objasnila je:

- Samo sam skakala gore-dole, kao što to obično radite kada slavite, i jednostavno je ispala.

Bukvalno je spala sa trake. Prilično se izgrebala i dosta udubila - rekla je Alisa.

Alisa Liu

Iako ju je podigla i dopadala joj se ideja da ima drugačiju, jedinstvenu medalju, Liu nije bilo dozvoljeno da je zadrži kao poseban suvenir.

Ona je nastavila:

„Zapravo mi se dopadala kada je bila bez trake, ali to nije dozvoljeno.

Morala sam da je vratim. Pitala sam: ‘Zar ne možete samo ovu da popravite? Vezala sam se za nju.’

