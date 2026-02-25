Slušaj vest

Rvačka reprezentacija Srbije u grčko-rimskom stilu temeljno se priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo koje se od 20. do 26. aprila održava u Albaniji.

Najbolji srpski rvači prethodne dve nedelje boravili su na trening kampu u Poreču, a od 25. februara do 1. marta očekuje ih učešće na drugom ovosezonskom turniru iz renking serije koji se održava u Tirani.

„U Poreču smo imali izvanredne uslove za rad. Čak 26 selekcija i 280 vrlo kvalitetnih rvača, što nam je omogućilo izuzetno jak sparing“, sumirao je utiske predsednik Stručnog saveta Rvačkog saveza Srbije Davor Štefanek i potom dodao:

„Imamo izvanrednu saradnju sa hrvatskim rvačkim savezom, svake godine smo prisutni u Poreču i to je sjajno za naš sport. Moram da pohvalim naše rvače, koji su na trenizima davali maksimum. U nacionalni tim su se vratili Viktor Nemeš i Miša Kadžaja i to je nešto što me jako raduje, jer mislim da smo sa njima još jači i od njih očekujem značajne rezultate. Zaista su se dobro pokazali, a Viktor kao da nije ni imao pauzu. Dominirao je na pripremama, ali ga treba sačuvati, kako bismo od njega mogli da očekujemo visoke domete na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu“.

Štefanek posebno ističe izvanrednu saradnju koju ima sa prvim trenerom naše reprezentacije Vojislavom Trajkovićem.

„Svakodnevno smo u kontaktu, razmenjujemo mišljenja i informacije i ova saradnja se ispostavila kao pun pogodak, jer smo prošle sezone na velikim takmičenjima osvojili tri medalje, a zabeležena su i dva peta mesta. Kruna svega svakako je bila zlatna medalja na Svetskom prvenstvu za Aleksandra Komarova“.

Reprezentaciju Srbije na renking turniru u Albaniji predstavljaće šestorica takmičara: Georgi Tibilov, Uroš Krstin, Ilić Aleksa, Viktor Nemeš, Aleksandar Komarov i Sebastijan Nađ:

„Na prvom turniru iz renking serije ove sezone u Zagrebu nisam bio nezadovoljan rvanjem, ali smatram da uvek može bolje. U Albaniju idemo sa dobrom ekipom i mislim da će se svi momci pokazati u lepom svetlu. Naš glavni adut svakako će biti Aleksandar Komarov. Uroš Krstin se izvanredno pokazao u Zagrebu, za godinu dana napravio je veliki napredak, a Aleksa Ilić je sada već standradan reprezentativac. Ovo će posle duže vremena biti prvi turnir za Viktora Nemeša i očekujem da će se dobro boriti“, konstatovao je Štefanek.