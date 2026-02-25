"Prijedor je grad sporta, grad koji je uvek bio dobar domaćin i koji je više puta pokazao da ga vode ljudi posvećeni razvoju sporta i organizaciji velikih događaja. Sasvim zasluženo nalazi se na listi gradova koji dočekuju najznačajnije sportske manifestacije", izjavio je prvi čovek trke Vladimir Kuvalja. „Prijedor je već prepoznat kao organizator kvalitetnih sportskih događaja – od atletskih trka, teniskih turnira do rukometa na visokom nivou. Drago mi je što je biciklizam deo te velike sportske porodice koja krasi ovaj grad“, navodi Kuvalja.



Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor izrazio je zadovoljstvo što se nastavlja saradnja sa ovim velikim međunarodnim sportskim događajem, ističući da će Prijedor i dalje stajati na raspolaganju i biti podrška sportu, kao i manifestacijama koje povezuju Republiku Srpsku i Srbiju.