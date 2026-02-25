Slušaj vest

Srpska atletičarka Angelina Topić ispisala je novu stranicu istorije domaće atletike.

Ona je na mitingu u Banskoj Bistrici u Slovačkoj preskočila 2,00 metra i postavila novi državni rekord Srbije u skoku uvis u dvorani.

Angelina Topić srpska atletičarka

Magična granica

Mlada srpska rekorderka Angelina Topić je ovim rezultatom prvi put u karijeri savladala magičnu granicu od dva metra, čime je nadmašila sopstveni prethodni nacionalni rekord (1,98 m) i potvrdila vrhunsku formu uoči najvećih međunarodnih takmičenja u sezoni.

Topićeva je tokom takmičenja uspešno savladavala visine bez većih problema, a odlučujući skok na 2,00 metra doneo joj je pobedu i istorijski rezultat kojim je postala prva srpska atletičarka koja je u dvorani preskočila ovu visinu. Prethodni rekord od 1,98 metara postavila je početkom 2026. godine.

Drugi pokušaj

Topićeva je bez greške skakala do pokušaja da obori lični i državni rekord. Visine 1,85, 1,90, 1,94 i 1,98 metara preskakala je u prvom pokušaju. Nakon prvog neuspešnog pokušaja, tek na 2,00 metara, Topićeva je u drugom pokušaju preskočila magičnu granicu koja odvaja elitne skakačice uvis i ispunila svoj san.

Drugo mesto na mitingu u Slovačkoj osvojila je Jamajčanka Lamara Distin preskočivši 1,96 metara, kao i Šveđanka Luiza Ekman koja je postavila lični rekord. Drugi put ove godine Topićeva je pomerila granice najboljeg rezultata svih vremena u Srbiji.

Među najboljima u svetu

Krajem januara u poljskom Lođu zaustavila se na visini 1,98 metara, što je izjednačen rezultat kao što ima na otvorenom. Topićeva je poslednji put na zaletištu bila pre dve nedelje na Beogradskom mitingu, kada je takođe trijumfovala preskočivši 1,96. Angelina Topić je trenutno jedina uz svetsku rekordersku Jaroslavu Mahučih koja ima preskočena dva metra u 2026. godini. Ukrajinka je sredinom januara u Kijevu preskočila 2,03 metra.

Srpska reprezentativka Angelkina Topić, koja ima samo 20 godina, će na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Torunju, u Poljskoj, koje će biti održano od 20. do 22. marta, biti jedna od glavnih favoritkinja za osvajanje odličja.