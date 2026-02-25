Slušaj vest

Angelina Topić je na mitingu u Slovačkoj, u Banskoj Bistrici, preskočila dva metra i tako postavila novi nacionalni rekord Srbije, u skoku uvis.

Međutim, Angelina Topić nije prva Srpkinja koja je uspela da preleti magičnu visinu.

Angelina Topić srpska atletičarka

Legendarna Kraljevčanka

Pre nje, ovaj podvig napravila je legendarna srpska atletičarka, koja je danas zaboravljena i koja se retko pojavljuje u medijima. I sama priča oko njenog skoka je neverovatna, posebno što nije priznat u Srbiji, iako je ona Srpkinja, rođena u Kraljevu.

Naime, Biljana Petrović je još 22. juna 1990. godine u Sen Deniju u Francuskoj preletela 2,00 metra. I to je tada bio zvanični rekord tadašnje države, Jugoslavije. Postavlja se pitanje, zašto taj skok nikada nije bio priznat kao zvanični srpski rekord. Tačnije, taj skok bio je priznat kao rekord Hrvatske posle raspada zajedničke države. Deluje da su ga Hrvati ozvaničili u međunarodnim institucijama pre Srbije. I tako je bilo sve do vremena pojave Blanke Vlašić, koja je posle 15 godina oborila taj rekord.

Biljana Petrović u Pertu, u Australiji

Priznali joj penziju, ali ne i rekord

Kao bizaran razlog za to navedeno je da je u tadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, Biljana Petrović skakala za klub ASK iz Splita, odnosno iz Hrvatske. Sve to stoji, međutim skok ostvaren u Francuskoj. Uz to, kakve veze ima što se Biljana takmičila za Split, kada je posle raspada SFRJ Srbija i zvanično postala naslednik Jugoslavije. U svim međunarodnim institucijama.

Prema navedenim podacima na internetu, Biljana Petrović je nosilac nacionalnog priznanja u Srbiji još do 2009. godine. Ona redovno dobija sportsku penziju od države Srbije, jer je osvojila srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Splitu 1990. godine. Zanimljivo, na tom EP u Splitu, Dragutin Topić, otac Angeline Topić, tada kao junior, osvojio je zlatnu medalju u skoku uvis, preskočivši 2,34 metra.

Živi daleko od Srbije

Biljana Petrović rođena je 28. februara 1961. godine u Kraljevu, gde je i počela atletsku karijeru. Na međunarodnim takmičenjima osvajala je veliki broj medalja. Tako je 1983. i 1987. na Mediteranskim igrama osvojila dve srebrne medalje u skoku u vis. Na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. nije prošla kvalifikacije, bila je 22.

Na Evropskom prvenstvu u Splitu 1990. osvojila je srebrnu medalju u skoku u vis, što je bio njen najveći uspeh na velikim takmičenjima. Osvojila je i zlatnu medalju na Balkanskim igrama. Na Golden Gala susretu u Rimu 1991. godine Biljana Petrović pala je na doping kontroli. Bila je pozitivna na amfetamin i zbog toga je suspendovana na dve godine.

Biljana Petrović danas sa porodicom živi u Pertu, u Australiji, daleko od Srbije.