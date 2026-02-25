Slušaj vest

Atletsko prvenstvo Srbije održaće se 28. februara i 1. marta u Beogradu, a za titule državnih prvaka boriće se oko 250 takmičara, saopštio je danas Srpski atletski savez.

U troskoku će nastupiti Ivana Španović, koja je nedavno oborila nacionalni rekord. Uz nju će se za odličja boriti i Aleksandrija Mitrović i Natalija Dragojević.

1/12 Vidi galeriju Ivana Španović Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, Dado Đilas

U skoku uvis publika će imati priliku da vidi evropsku vicešampionku Angelinu Topić, koja je nedavno postavila novi nacionalni rekord od dva metra, dok će se u skoku udalj takmičiti Milica Gardašević u ženskoj i Luka Bošković u muškoj konkurenciji.

1/5 Vidi galeriju Angelina Topić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Na sprinterskoj deonici od 60 metara publika će imati priliku da vidi Aleksa Kijanović i Strahinja Jovančević, dok će na 400 metara nastupiti Boško Kijanović i Maša Rajić.

U srednjeprugaškim disciplinama, na 800 i 1.500 metara, prijavljen je Aldin Ćatović, dok će na 800 metara nastupiti i Maša Rajić.

Takmičenje počinje u subotu u 12 časova u Atletskoj dvorani u Beogradu, dok su finalne discipline na programu tokom oba dana nadmetanja.

Kurir sport / Beta

BONUS VIDEO: