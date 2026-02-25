Slušaj vest

Američka skijašiva Lindzi Von oglasila se na društvenim mrežama i podelila video na kojem se vidi kako joj je u posetu dušao njen kućni ljubimac.

"Ponovo zajedno sa Čensom…

Imala sam prilično težak dan juče, sve me je jako pogodilo i slomila sam se. Znam da će biti mnogo ovakvih dana… unutrašnja mentalna borba je tek počela, ali ovakvi trenuci mi mnogo pomažu. Samo mi nedostaje moj dečko Leo…", napisala je Lindzi Von na Instagramu.

Podsetimo, jedna od najboljih skijašica u istoriji, Lindzi Von, doživela je horor pad i jezivu povredu tokom spusta na Zimskim olimpijskim igrama.

Von je zabrinula čitavu planetu, navijače je ostavila u strahu i neverici dok su gledali kako je hitna služba helikopterom prevoze u bolnicu, a momentalno su stigle i prognoze kako je njena karijera završena.

Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot

