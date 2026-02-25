Slušaj vest

Mladi takmičar (22) nastupio je na Zimskim olimpijskim igrama pod neutralnom zastavom, ali pažnju svetske javnosti nije privukao samo svojim partijama na stazi. Iza kulisa sportskog nadmetanja odigravala se priča koja je izazvala buru komentara.

Korosteljev je u skijatlonu na 20 kilometara ostao bez medalje za dlaku, završio je kao četvrti, na onoj neslavnoj poziciji koju sportisti često nazivaju „najgorom“. Dok je žalio za propuštenim postoljem, stigla je neočekivana poruka podrške.

Naime, ruska zvezda filmova za odrasle Meri Rok javno je obećala "nepristojnu ponudu" ukoliko se mladi skijaš domogne medalje u kraljevskoj disciplini na 50 kilometara.

- Veliki sam fan sporta i Olimpijskih igara. Mnogo se brinem za Savelija Korosteljeva. Bolelo me je dok sam gledala kako završava kao četvrti i ne uspeva da uzme ni bronzu. Ali, sigurna sam da će na sledećem maratonu završiti na postolju - rekla je Meri, a onda "ispalila" ponudu koja je šokirala javnost:

- Kako bih ga motivisala, obećavam mu 16-satni seks-maraton ako osvoji medalju! Savelij, verujem u tebe!

Na njegovu žalost, dodatni podstrek nije bio dovoljan – medalja mu je i ovog puta ostala van domašaja.