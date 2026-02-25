Slušaj vest

Srpski rukometni golman Darko Arsić hitno je operisan zbog ustanovljenih srčanih problema.

Njemu su otkriveni problemi u radu srca tokom kontrolnog pregleda, saopštio je njegov klub Metaloplastika iz Šapca.

Situacija je iziskivala momentalnu reakciju i njemu je odmah izvršen operativni zahvat, nakon čega je pušten na kućno lečenje.

"Rukometni klub Metaloplastika obaveštava javnost da je kapiten našeg tima, Darko Arsić, nakon kontrolnog pregleda u četvrtak, usled utvrđenih srčanih smetnji, u petak podvrgnut hitnoj medicinskoj intervenciji. Tokom zahvata uspešno mu je ugrađen stent, a odmah nakon intervencije pušten je na kućni oporavak. Prema dostupnim informacijama, Darko se oseća dobro i oporavak protiče u stabilnom i pozitivnom smeru".

Njegova dalja karijera je zbog ovoga pod velikim znakom pitanja.

"O njegovom daljem profesionalnom angažmanu biće više reči po završetku kompletnog procesa oporavka i nakon dodatnih medicinskih procena. Klub je u stalnom kontaktu sa svojim kapitenom i pružiće mu punu podršku u svim fazama oporavka, bez obzira na budući status na terenu. U ovom trenutku najvažnije je njegovo zdravlje i potpuni oporavak", poručili su iz Šapca.

Arsić je u karijeri igrao za Metaloplastiku, ali i Metalurg iz Skoplja, Tremblej iz Francuske i Ramat Hašaron iz Izraela.

Bio je i reprezentativac Srbije, budući da je za nacionalni tim odigrao dve utakmice.

