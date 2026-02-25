Slušaj vest

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Strahinja Rašović sa pet golova, Sava Ranđelović je postigao tri pogotka, a Boris Vapenski je upisao dva pogotka.

U katalonskom timu najbolji učinak su imali Mart Van der Vejden i Pol Daura sa po dva gola.

Revanš je na programu 7. marta u Kragujevcu od 20.30.

U prvom meču osmine finala Evrokupa Šabac je na gostovanju poražen od španskog Sabadelja sa 3:11 (0:3, 1:2, 1:2, 1:4), a revanš je zakazan za 7. mart u Šapcu.

(Beta)

