Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su na gostovanju ekipu Barselone sa 15:10 (4:1, 1:4, 3:3, 7:2), u prvoj utakmici osmine finala Evrokupa.
EVROKUP: Radnički na gostovanju pobedio Barselonu u prvom meču osmine finala
Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Strahinja Rašović sa pet golova, Sava Ranđelović je postigao tri pogotka, a Boris Vapenski je upisao dva pogotka.
U katalonskom timu najbolji učinak su imali Mart Van der Vejden i Pol Daura sa po dva gola.
Revanš je na programu 7. marta u Kragujevcu od 20.30.
U prvom meču osmine finala Evrokupa Šabac je na gostovanju poražen od španskog Sabadelja sa 3:11 (0:3, 1:2, 1:2, 1:4), a revanš je zakazan za 7. mart u Šapcu.
(Beta)
