Telekom Srbija u okviru projekta 5G MTS karavan, u saradnji sa Arenom sport i kampanjom „Moje pravo da biram sport“, uspešno je realizovao veliki broj turnira u basketu 3x3 za učenike osnovnih škola, takmičenja u Sony Playstation-u, kao i atletske igre za najmlađe, širom Srbije u 2025. godini.

5G MTS Karavan istim tempom nastavio je i u 2026. godini, da obilazi gradove širom Srbije.

5G MTS Karavan u ponedeljak, 23. februara bio je u Obrenovcu u SKC Obrenovac, gde se organizovalo veliko takmičenje u Sony Playstation-u, a najbolji su nagrađeni vrednim nagradama. Nakon toga u sredu, 25. februara, destinacija 5G MTS Karavana bila je Kikinda, dok se u petak, 27. februara ovaj događaj seli u Lučane, garantujući dobru zabavu svima.

Do sada je 5G MTS karavan posetio Negotin, Sremsku Kamenicu, Zrenjanin, Čačak, Mionicu, Arilje, Šabac, Loznicu, Sečanj, Požarevac, Aranđelovac, Krupanj, Novi Pazar, Kraljevo, Kulu, Vrbas, Smederevsku Palanku, Petrovac na Mlavi, Svilajnac, Kladovo i Majdanpek.

5G MTS karavan poziva sve da prate informacije kada je naš karavan u vašem gradu i da dođu da se takmiče, navijaju i osvajaju vredne nagrade!

