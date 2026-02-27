Slušaj vest

Srpski trener Dragutin Topić izabran je za predsednika Stručnog saveta Srpskog atletskog saveza (SAS), saopšteno je danas.

SAS je naveo da pored predsednika Topića, Stručni savet čine koordinator prof. dr Branko Bošković, kao i članovi Vladimir Kitanović, prof. dr Mithat Blagajac, dr Nikola Čikiriz, Edin Zuković, Danilo Krtinić, Ivan Ćuk i Slobodan Stojić.

Novoizabrani predsednik Stručnog saveta zahvalio je na ukazanom poverenju i istakao značaj zajedničkog rada u unapređenju struke i razvoja atletike u Srbiji.

"Velika mi je čast što sam dobio poverenje da predvodim Stručni savet Srpskog atletskog saveza. Verujem da uz znanje i iskustvo svih članova možemo dodatno unaprediti sistem rada, podršku trenerima i razvoj mladih atletičara, kako bi srpska atletika nastavila da postiže vrhunske rezultate na međunarodnoj sceni", izjavio je Topić.

