Liga malih šampiona namenjena deci uzrasta 5 i 6 godina, Seoske igre Sportskog saveza Srbije i Budi zdrava – vežbaj sa nama su najmasovnije aktivnosti, a svaka od njih sprovodi se zahvaljujući teritorijalnim sportskim savezima koji su okupljeni na tradicionalnom sastanku radi detaljnog planiranja ove sezone.

Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek ponosan je što nakon punih 8 godina Sportski savez Srbije ima aktivnosti čiji je nosilac, a posvećene su kako deci tako i odraslima, kako muškarcima tako i ženama:

- Godinama pričamo o značaju komunikacije i pomodrške koju pružamo teritorijalnim sportskim savezima, to su naši saradnici u lokalnim samoupravama koji su uvek raspoloženi da u svom gradu i u svojoj opštini sugrađanima ponude besplatne sportske aktivnosti. Ovom prilikom bih se zahvalio na interesovanju i na svim idejama i razmeni iskustava tokom prethodnih 8 godina – istakao je Štefanek, a zatim se osvrnuo na Ligu malih šampiona:

- Svi znamo koliko je važno da se deca pravilno razvijuaju od najranijeg detinjstva, a to najbolje mogu tako što će biti više fizički aktivna. Upravo takva je Liga malih šampiona u kojoj će 2026. godine učešće uzeti 56 lokalnih samouprava u Srbiji i dve iz Republike Srpske – rekao je Štefanek i dodao da će i ove godine Sportski savez Srbije obezbediti rekvizite za ovu manifestaviju, a da će veliko finale biti održano na Sajmu sporta u Beogradu u septembru mesecu.

Najstarija akcija Sportskog saveza Srbije su Seoske igre koje spajaju moderne sportske discipline sa onim tradicionalnim:

- Seoske igre Sportskog saveza Srbije ulaze u svoju 8 sezonu. Veoma mi je drago da se ovaj projekat održao, da promoviše naša sela, čuva tradiciju i omogućava učesnicima da se druže kroz sport. Uključene su 34 opštine, a modifikovani sistem takmičenja omogućava bolju posvećenost svakom takmičenju. Raduje me i što se za organizaciju trodnevnog republičkog finala prijavilo 5 opština, do kraja marta meseca definitivno ćemo odlučiti gde će najboljih šest ekipa provesti besplatna 3 dana, uživati i družiti se, a svojim sportskim umećem dobićemo i pobednika koji će osvojiti rukometni teren za svoje selo. Prošle godine izgrađeni su tereni u Miločaju (Kraljevo) i Velikom Šiljegovcu (Kruševcu) dok su za ovu godinu planirana još dva terena – naglasio je Štefanek, a zatim se osvrnuo na besplatne aktivnosti za dame:

- Akcija Budi zdrava – vežbaj sa nama omogućava damama besplatne treninge u njihovom mestu. Treninge vode licencirani treneri čiju edukaciju obezbeđuje Sportski savez Srbije u saradnji sa Savezom Srbije za bodi bilding, fitnes, bodifitnes i aerobik, a uz teotrijski deo obezbeđen je i praktični deo u Ahilej teretanama sa koima Sportski savez Srbije takođe ima saradnju. Postoje mnoga mesta kao što su Subotica, Sombor, Valjevo, Kraljevo, Novi Pazar...gde žene uz druženje imaju besplatnu rekreaciju i verujem da će se ove godine dodatno aktivirati još lokalnih samouprava, a Sportski savez Srbije će obezbediti opremu za one najuspešnije – zaključio je Štefanek.

Pored tri najmasovnije manifestacije Sportski savez Srbije nastaviće da neguje tradiciju održavanja Malih sajmova sporta i Majske nagrade, ali se pripremaju i nove aktivnosti:

- I ove godine posetićemo 10 gradova i opština u kojima ćemo dodeliti sportsku opremu, vežbati sa predškolcima, a osnovcima omogućiti da se oprobaju u sportovima i možda baš tog dana krenu da treniraju neki sport u svom mestu – započeo je generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković.

- Septembar mesec rezervisan je za trodnevni Veliki sajam sporta u Beogradu gde će svaki granski savez imati svoju prezentaciju, a posetioci će potpuno besplatno moći da uživaju u danu u prirodi i oprobaju se u mnogim disciplinama. I ove godine ćemo u maju dodeliti najviše društveno-sportsko priznanje Majsku nagradu – zatim se Marinković osvrnuo na nove planove:

- Početkom godine potpisan je memorandum o saradnji sa ministrom bez portfelja zaduženog da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom. Tako će sportski deo na kampovima dece iz dijaspore organizovati Sportski savez Srbije. Najveća želja nam je da deca koja rastu mimo naših granica, a poreklom su iz Srbije, neguju ljubav prema domovini, a možda jednog dana i zaigraju za našu reprezentaciju u nekom od sportova – istakao je Marinković i zaključio da će Sportskis avez Srbije nastaviti da pruža podršku svojim članicama i da će sprovoditi uz navedene aktivnosti još mnoštvo projekata od značaja za promociju sporta i zdravog načina života.