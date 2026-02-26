ATRAKTIVNA ČEHINJA OSTAVILA POZNATOG VOZAČA FORMULE 1! O njihovom raskidu svi bruje, ona se oglasila i otkrila sve detalje - evo zbog čega je puklo!
Ljubavna priča mladog italijanskog asa Formule 1, Kimija Antonelija, i češke karting vozačice Eliške Babičkove je gotova.
Vest je potvrdila upravo Babičkova, koja se oglasila putem svog Instagram profila i stavila tačku na spekulacije koje su kružile prethodnih nedelja.
Njihova romansa, prema pisanju stranih medija, započela je u oktobru 2023. godine, a veza je ubrzo postala javna. Babičkova je tokom naredne sezone prvi put viđena na Velikoj nagradi Saudijske Arabije, gde su njih dvoje često boravili zajedno i nisu krili bliskost.
Ipak, krajem januara počele su da se naziru pukotine. Češka vozačica tada je priznala da prolazi kroz težak period i da je mesec iza nje bio posvećen rešavanju ličnih problema. Mesec dana kasnije stigla je i zvanična potvrda – svako je krenuo svojim putem.
- Ovo je prilično sveže jer smo tokom februara Kimi i ja pokušavali da shvatimo neke stvari. Jednostavno nismo bilI sigurnI kada je naša veza završena. Zato se nisam time bavila do sada, iako glasine kruže već neko vreme. Videla sam mnogo spekulacija i lažnih priča koje nisu tačne. Želim da sve bude jasno: prekinuli smo. Ja sam odlučila da okončam vezu jer smo se sve više razlikovali u privatnim životima i u planovima za budućnost. Naše vrednosti pred kraj veze bile su veoma različite. Nema drame, ništa spektakularno. Ni drugi ljudi nisu bili problem - napisala je Babičkova.