Osvajačica srebrne medalje u trci na 1.500 metara na Svetskom prvenstvu 2023, prošle godine je proglašena "nemarnom" jer je odbila da da uzorak za doping kontrolu, saopštio je CAS.

Svetska atletika je tražila četvorogodišnju suspenziju, ali je CAS smanjio tu kaznu, prihvatajući da njeno kršenje pravila nije bilo namerno.

Dvogodišnja suspenzija ističe u junu 2027. godine, što znači da bi mogla da se kvalifikuje za Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine.

(Beta)