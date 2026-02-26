Slušaj vest

Osvajačica srebrne medalje u trci na 1.500 metara na Svetskom prvenstvu 2023, prošle godine je proglašena "nemarnom" jer je odbila da da uzorak za doping kontrolu, saopštio je CAS.

Svetska atletika je tražila četvorogodišnju suspenziju, ali je CAS smanjio tu kaznu, prihvatajući da njeno kršenje pravila nije bilo namerno.

Dvogodišnja suspenzija ističe u junu 2027. godine, što znači da bi mogla da se kvalifikuje za Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviSANDRA KOLAKOVIĆ: Težak trenutak za naš rukomet, obećavam sistemski rad
kolaković_sandra.jpg
Ostali sportoviATRAKTIVNA ČEHINJA OSTAVILA POZNATOG VOZAČA FORMULE 1! O njihovom raskidu svi bruje, ona se oglasila i otkrila sve detalje - evo zbog čega je puklo!
Screenshot 2026-02-26 162736.png
Ostali sportoviOsam godina uspeha garant za sjajnu 2026: Predsednik Sportskog saveza Srbije najavio niz manifestacija u tekućoj godini
Goran Marinković i Davor Štefanek
Ostali sportoviOD OBRENOVCA, PREKO KIKINDE, DO LUČANA: 5G MTS karavan nastavio svoj put!
VID_4317.jpg

Atmosfera na Marakani sat vremena pre meča Izvor: Kurir