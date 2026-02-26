Slušaj vest

Takmičenje je trebalo da se održi od 5. do 8. marta u Sapopanu, blizu Gvadalahare u državi Helisko, gde je od nedelje izbilo masovno nasilje bandi posle pogibije pri hapšpenju Namesija Oserege Servantesa, zvanog "El Menčo", vođe narko-kartela "Halisko Nova generacija" (CJNG).

"Detaljna procena rizika uključivala je razmatranje ograničenja putovanja i savete koje su dale brojne vlade u vezi sa putovanjem u Meksiko u ovom trenutku. Bezbednost i učešće svih sportista ostaju osnovni prioriteti za Međunarodnu federaciju vodenih sportova", navodi se u saopštenju te organizacije.

Banditi palie automobile i blokiraju puteve u skoro 12 meksičkih država, a vlasti izveštavaju da je najmanje 70 ljudi poginulo. ; "Halisko Nova generacija" se smatra najmoćnijim i najnasilnijim kartelom u Meksiku.

(Beta)