Pravu životnu dramu preživela je Lindzi Von na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Američka skijašica Lindzi Von doživela je stravičan pad u spustu 12, februara, a lekari su joj posle nekoliko operacija jedva spasili nogu.

Zahvalna što još ima nogu - Lindzi Von Foto: Instagram/lindesyvonn

Lindzi Von želela je da na Zimskim olimpijskim igrama ostvari podvig. Iako je imama pokidan ukršteni ligament kolena, na vlastitu odgovornost rešila je da se takmiči. Ta ludost umalo je nije koštala života, jer je malo nedostajalo da umre, a onda i da postane invalid. Na svu sreću, lekari su joj pomogli.

Posle nekoliko hirurških intervencija Lindzi Von se opravlja i dalje je u bolnici. Odlučila je da se lekarima zahvali za sve što su uradili za nju.

- Od doktora Toma Haketa koji mi je spasao nogu, doktora Roša koji mi je napravio delimičnu zamenu kolena, popravljanja pokidanih ligamenata, terapije i rehabilitacije… Moji lekari i medicinski tim su razlog zašto sam mogla da uradim ono što sam uradila ove godine i tokom cele moje karijere - napisala je Lindzi Von na društvenim mrežama.

- Vidite krajnji rezultat, kada sam se sa 41 godinom vratila na prvo mesto na svetu. Ali ne vidite sve sate koje je moj medicinski tim uložio sa mnom da me ponovo izgradi. Čak i na Olimpijskim igrama sa pokidanim prednjim ukrštenim ligamentom, Lindzi Vininger i Lorenco Gonzalez su radili danonoćno kako bi mi koleno ponovo pripremili za trke. Niste me videli u bazenu kako radim terapiju u 21.30 sati.

- Bukvalno je ceo tim radio za mene i ja sam veoma zahvalna svakome od njih! Hvala vam što ste uložili svoje srce da mi pomognete. Hvala vam što ste mi dozvolili da poslednji put sledim svoje snove - poručila je Amerikanka.

Lindzi Von prilikom odlaska na operaciju Foto: Printskrin/Instagram

Lindzi Von je poslednjih nedelja na društvenim mrežama objavljivala koliko su bile komplikovane operacije koje je prošla. Objavila je čak i fotografije njenog gotovo razmrskanog kolena i otkrila koliko je malo nedostajalo da dođe do amputacije noge.

Posle svega toga, veliku podršku dobila je od strane svojih fanova na društvenim mrežama, ali od strane poznatih sportista, pre svih od Novaka Đokovića, Kristijana Ronalda i Zlatana Ibrahimovića.