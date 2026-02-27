Slušaj vest

Trener vaterpolista Novog Beograda Zoran Mijalkovski rekao je da je atmosfera u njegovoj ekipi dobra i da sa optimizmom očekuje meč protiv Budućnosti.

Vaterpolisti Novog Beograda u 12. kolu Premijer lige gostuju u Podgorici ekipi Budućnosti, a utakmica je na programu u subotu sa početkom u 16 časova i 30 minuta.

Posle poraza u duelu sa Jadranom iz Herceg Novog u prošlom kolu, Novobeograđani u duelu sa Podgoričanima imaju imperativ pobede ukoliko žele da izbore plasman na Fajnal for.

Ekipa trenera Zorana Mijalkovskog je favorit u ovom meču, ali to mora da dokaže i u bazenu.

"Atmosfera u ekipi je dosta dobra i sa optimizmom očekujemo meč protiv Budućnosti. Idemo u Podgoricu po pobedu i nova tri boda, jer kvalitet je svakako na našoj strani", rekao je Mijalkovski.

Dodao je da ekipa mora maksimalno ozbiljno da shvati utakmicu.

"Ne sme da bude bilo kakvog opuštanja. Bolji smo tim, to svojom igrom moramo da pokažemo i zato će jako biti važno da ispoštujemo sve dogovore i na pravi način primenimo sve ono što smo radili na treninzima. Dobra je stvar da smo kompletni, a ovaj meč će nam poslužiti i kao priprema za duel sa Olimpijakosm u nastavku takmičenja u Ligi šampiona", zaključio je Mijalkovski.

U ostalim utakmicama 12. kola regionalnog takmičenja sastaju se: Partizan – Crvena zvezda, Radnički – Primorac i Jadran HN – Šabac.